Hogwarts Legacy 2: Das Spiel hat „höchste Priorität“

Warner war vom Erfolg von Hogwarts Legacy überrascht, das Spiel hat sich bis heute über 30 Millionen Mal verkauft und war 2023 der globale Bestseller. Vor ein paar Tagen haben wir gehört, dass daher ein DLC für nächstes Jahr in Planung ist.

Doch auch Hogwarts Legacy 2 kommt, so David Haddad von Warner im Gespräch mit Variety, und es habe „höchste Priorität“. Rowling sei übrigens nicht direkt in die Entwicklung dieser Marke involviert, aber ihr Management hat da ein Auge drauf.

Robert Oberschelp von Warner hat betont, dass alle Parteien zufrieden mit dem Produkt sein sollen, all zu offen werden die Marken rund um Harry Potter also nie, denn Rowling ist für ihre rückständigen und transfeindlichen Ansichten bekannt.

Harry Potter: Spiel und HBO-Serie verknüpft

Interessant ist aber, dass das neue Spiel und die neue Serie rund um Harry Potter bei HBO verknüpft werden. Harry Potter kommt zwar nicht in Hogwarts Legacy vor, aber vielleicht baut man in die Serie neue Ereignisse ein, die es in den Büchern und Filmen nicht gab. Das passt zur Ankündigung, dass ein neues Potterverse entsteht.

Ich fand Hogwarts Legacy durchaus solide, aber mir fehlte die Tiefe und es war an vielen Stellen zu repetitiv, was typisch für Open World-Spiele ist. Ich glaube aber nicht, dass das ein Nachfolger ändert, er zielt immerhin auf ein breites Publikum ab.