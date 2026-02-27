Überraschung bei der PlayStation: Sony fährt PC-Strategie zurück

Sony wollte mit PC-Ports der großen PlayStation-Marken ein weiteres Standbein für die PlayStation Studios aufbauen, scheint mit der Entwicklung aber nicht zufrieden zu sein. Mehrere Quellen berichten, dass Sony diese Strategie jetzt ändern wird.

Angefangen hat es mit einer Aussage von Jason Schreier von Bloomberg, der laut eigenen Angaben auch noch einen längeren Beitrag in Planung hat, der uns dann mehr Details liefern soll. Unterstützt wurde seine Aussage aber direkt von vielen weiteren Quellen wie SneakerSO, NateTheHate und auch Pyo hat etwas gehört.

Die Namen kennt man in der Branche, vor allem NateTheHate wurde bei Reddit erst 2025 zur besten Quelle gewählt und gilt als sehr zuverlässig. Wie geht es weiter?

PlayStation: PC-Ports rechnen sich nicht

Sony wird vermutlich in erster Linie seine Live-Service-Spiele für den PC pushen, könnte seine Singleplayer-Spiele aber entweder nicht mehr bringen oder noch viel später veröffentlichen. Wolverine bekommt vermutlich gar keinen PC-Port mehr.

Der Grund ist simpel, die Entwicklung ist teuer und die Spiele sind bei Steam und Epic auch nicht extrem erfolgreich und locken vor allem wenige bis keine Nutzer zu einer PlayStation 5. Es schadet der Konsole am Ende also mehr, als dass es der Sparte Geld einbringt. Und daher überarbeitet Sony seine PC-Strategie ab jetzt.

Hinzu kommt, dass das Xbox-Ökosystem immer mehr zu einem PC wird und Sony sicher nicht möchte, dass auf der nächsten „Xbox“ ein aktueller Blockbuster der PlayStation Studios läuft. Während sich Microsoft also immer weiter öffne und die Exklusivspiele eingestellt sind, scheint sie Sony jetzt wieder stärker zu gewichten.