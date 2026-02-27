Gaming

Überraschung bei der PlayStation: Sony fährt PC-Strategie zurück

Autor-Bild
Von
|

Sony wollte mit PC-Ports der großen PlayStation-Marken ein weiteres Standbein für die PlayStation Studios aufbauen, scheint mit der Entwicklung aber nicht zufrieden zu sein. Mehrere Quellen berichten, dass Sony diese Strategie jetzt ändern wird.

Angefangen hat es mit einer Aussage von Jason Schreier von Bloomberg, der laut eigenen Angaben auch noch einen längeren Beitrag in Planung hat, der uns dann mehr Details liefern soll. Unterstützt wurde seine Aussage aber direkt von vielen weiteren Quellen wie SneakerSO, NateTheHate und auch Pyo hat etwas gehört.

Die Namen kennt man in der Branche, vor allem NateTheHate wurde bei Reddit erst 2025 zur besten Quelle gewählt und gilt als sehr zuverlässig. Wie geht es weiter?

PlayStation: PC-Ports rechnen sich nicht

Sony wird vermutlich in erster Linie seine Live-Service-Spiele für den PC pushen, könnte seine Singleplayer-Spiele aber entweder nicht mehr bringen oder noch viel später veröffentlichen. Wolverine bekommt vermutlich gar keinen PC-Port mehr.

Der Grund ist simpel, die Entwicklung ist teuer und die Spiele sind bei Steam und Epic auch nicht extrem erfolgreich und locken vor allem wenige bis keine Nutzer zu einer PlayStation 5. Es schadet der Konsole am Ende also mehr, als dass es der Sparte Geld einbringt. Und daher überarbeitet Sony seine PC-Strategie ab jetzt.

Hinzu kommt, dass das Xbox-Ökosystem immer mehr zu einem PC wird und Sony sicher nicht möchte, dass auf der nächsten „Xbox“ ein aktueller Blockbuster der PlayStation Studios läuft. Während sich Microsoft also immer weiter öffne und die Exklusivspiele eingestellt sind, scheint sie Sony jetzt wieder stärker zu gewichten.

HDR-Fiasko: Disney+ verärgert gerade viele Nutzer

Erst wurden HDR-Formate wie HDR10+ oder Dolby Vision entfernt und jetzt geht Disney sogar noch einen Schritt weiter und streicht…

26. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Überraschung bei der PlayStation: Sony fährt PC-Strategie zurück
Weitere Neuigkeiten
Nothing Headphone (a): Neue Kopfhörer werden eine farbenfrohe Angelegenheit
in Audio
Nothing Ear (a) erhalten ein neues Firmware-Update
in Firmware und OS
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im März 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Porsche K1: Flaggschiff mit V8 statt Elektromotor
in Mobilität
HDR-Fiasko: Disney+ verärgert gerade viele Nutzer
in Dienste
Tim Cook: Es wird eine „große Woche“ für Apple
in Events
Huawei FreeBuds Pro 5: Neuer Flaggschiff-Kopfhörer mit „Dual-Engine-ANC“
in Audio
Whatsapp Logo Icon 2021 Header
Verbraucherschützer setzen sich gegen WhatsApp durch
in Dienste
RTL+ zeigt diese Sony-Blockbuster zuerst im Streaming
in News
25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl. ist zurück – letzte Chance!
in Tarife | Update