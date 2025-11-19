Home Assistant stellt neuen ZBT‑2‑Adapter für Zigbee und Thread vor

Home Assistant bringt mit dem Connect ZBT‑2 einen USB‑Adapter auf den Markt, der Zigbee‑, Thread‑ und Matter‑Geräte direkt verbindet.

Home Assistant und Nabu Casa haben den Connect ZBT‑2 vorgestellt, eine neue zweite Generation ihres Smart‑Home‑Adapters. Das USB‑Gerät soll den Anschluss von Zigbee‑, Thread‑ und Matter‑Geräten an Home Assistant vereinfachen und damit verschiedene Funkstandards in einem System bündeln.

Es ersetzt laut Unternehmensangaben mehrere Cloud‑basierte Hubs und legt den Fokus auf lokale Steuerung und Datenschutz.

Laut Gründer Paulus Schoutsen richtet sich das Produkt an Nutzer, die bislang mehrere Smart‑Home‑Zentralen verwenden. Der Adapter ermögliche, Geräte unterschiedlicher Marken ohne Umwege direkt über Home Assistant zu verbinden.

Obendrein soll die neue Hardware dank einer abgestimmten Antenne und des MG24‑Chips eine höhere Reichweite und Stabilität bieten.

Technische Neuerungen und Kompatibilität

Der Connect ZBT‑2 basiert auf der zweiten Generation der Connect‑Plattform und enthält neben dem MG24‑ auch einen ESP32‑S3‑Chip, der laut Hersteller Raum für künftige Software‑Experimente lässt.

Unterstützt werden Standards wie ZHA, Zigbee2MQTT und OpenThread Border Router sowie Over‑the‑Air‑Updates. Das Zubehör ist laut Ankündigung ab dem 19. November für 49 US‑Dollar beziehungsweise 45 Euro erhältlich.

Kernpunkte:

ZBT‑2 vereint Zigbee, Thread und Matter in einem Adapter

Lokale Steuerung ohne Cloud‑Abhängigkeit

Unterstützung für ZHA, Zigbee2MQTT und OpenThread

UVP: 49 US‑Dollar bzw. 45 Euro, verfügbar ab 19. November

Zigbee und Thread gelten als stromsparende, stabile Funkstandards für vernetzte Geräte. Beide Systeme arbeiten unabhängig von der Cloud und werden von großen Marken wie Philips, IKEA und Aqara genutzt. Durch die Kompatibilität mit Matter soll der Adapter eine breitere Gerätebasis abdecken.

Meiner Meinung nach setzt Home Assistant mit dem ZBT-2 konsequent auf Unabhängigkeit und Offenheit. Ob das Gerät tatsächlich mehrere proprietäre Hubs ersetzen kann, hängt jedoch stark von seiner Praxistauglichkeit und der Softwareunterstützung ab. Ich habe daran jedoch keine Zweifel.