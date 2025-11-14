Smart Home

Nuki startet Adapter-Austauschprogramm

Nuki bietet für das Smart Lock Ultra ein kostenloses Adapter-Austauschprogramm mit ID-Prüfung und unkompliziertem Bestellprozess an.

Nuki kündigt ein Austauschprogramm für den gelben Adapter des Smart Lock Ultra an, das laut Unternehmensangaben einen kostenlosen Ersatzadapter umfasst, sofern das Gerät als berechtigt erkannt wird.

Die Berechtigung wird über die Smart Lock ID überprüft, die auf der Geräterückseite oder in der App zu finden ist.

Der Bestellablauf sieht vor, den Adapter über einen Button in den Warenkorb zu legen, anschließend die Smart Lock ID einzugeben und bei Berechtigung den kostenlosen Adapter automatisch zu erhalten.

Die Bestellung wird regulär abgeschlossen. Das Unternehmen beschreibt die neue Adapterversion als stabiler und weniger bruchanfällig, basierend auf Nutzerfeedback.

Kernpunkte des Adapter-Austauschprogramms

  • Kostenloser Ersatzadapter nach ID-Check, inkl. Versand laut Angaben.
  • Pro Bestellung nur ein Adapter; mehrere Geräte erfordern separate Bestellungen.
  • Anleitung zum Tausch: Entriegeln, Smart Lock abnehmen, Adapter wechseln, neu montieren.

Nuki-Adaptertausch: Ablauf, Anspruch und FAQ

In den FAQ heißt es, dass pro Order nur ein kostenloser Adapter möglich ist und bei mehreren betroffenen Schlössern der Prozess je Gerät wiederholt werden muss. Zusätzliche Kosten sollen nicht anfallen.

Für den physischen Wechsel verweist Nuki auf eine Anleitung zur Demontage und betont die korrekte Einbaurichtung des Adapters. Parallel beschreibt der Support, dass der Adapter konstruktiv als Schutzbauteil fungiert und in neuer Version „wesentlich stabiler“ sei.

Ich finde gut, dass der Tausch klar strukturiert ist, würde mir aber transparentere technische Details zum Material-Upgrade und eine präzisere Definition der Anspruchskriterien wünschen.

  1. Tino Köhler ☀️
    sagt am

    Vielen Dank für die Info, hab davon nichts mitbekommen und gleich bestellt! Übrigens kostet es sonst 1,90€! Das fände ich trotzdem absolut okay.

    1. Tino Köhler ☀️
      sagt am zu Tino Köhler ⇡

      Was soll das eigentlich, warum muss dieser Kommentar erst auf eine Freischaltung warten?!? In was für einer Zeit leben wir eigentlich!!!!! Das nennt man also Meinungsfreiheit, sobald eine Meinung nicht strafbar ist, ist diese frei äuserbar! Warum muss trotzdem versucht werden alles zu zensieren! Warum muss immer von einer Seite eine Meinung aufgezwängt, werden das dies die richtige!?! Freie Diskussionen gibst nicht mehr!

      1. René Hesse 🔱
        sagt am zu Tino Köhler ⇡

        Kein Grund, sich aufzuregen. Ich kann dir versichern, dass wir die Pre-Moderation wirklich nicht für inhaltliche Moderationen nutzen. Hier geht im Grunde alles online. Auch wenn es hart gegen uns geht oder es heftige Meinungen gibt, solange das nicht absolut unter der Gürtellinie ist bzw. strafbar, wird es auch online gestellt. Es ist wirklich nur ein Spamschutz. Das musst du uns einfach glauben. Bei unserer Reichweite ist das Spamaufkommen leider nicht unerheblich. Und immer, wenn diese Pre-Moderation aktiv ist, erscheint auch ein entsprechender Hinweis über dem Kommentarfeld. Das greift unabhängig vom Inhalt für alle Kommentare.

