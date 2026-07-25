Smart Home

Homematic IP bringt Glasdisplay jetzt ohne Busverkabelung

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Die Homematic IP Glasdisplays sind jetzt auch als Funkvarianten für Smart-Home-Installationen ohne Busverkabelung erhältlich.

EQ-3 bietet die Homematic IP Glasdisplays ab sofort auch für funkbasierte Installationen an. Damit lassen sich die Touchdisplays erstmals in Bestandsgebäuden oder anderen Smart-Home-Systemen ohne Homematic IP Wired einsetzen. Nach Unternehmensangaben bleiben die bekannten Bedienmöglichkeiten über den Touchscreen erhalten.

Das größere Glasdisplay verfügt über fünf frei belegbare Bildschirmseiten mit jeweils bis zu vier Funktionskacheln sowie eine zusätzliche Wetterseite. Das Modell Glasdisplay plus ergänzt weitere Seiten für die Solltemperatur, Sensordaten wie Luftfeuchtigkeit oder Fensterstatus sowie die Steuerung kompatibler Zutrittslösungen.

Neue Funktionen für Homematic IP Glasdisplays

Zu den Erweiterungen gehören unter anderem:

  • Colorpicker für Lichtfarbe, Farbtemperatur und Helligkeit
  • Steuerung von Türöffnern und Tag- oder Nachtmodus
  • Funktionskacheln für Automatisierungen und Benachrichtigungen
  • Neue Wetterseite und erweiterte Jalousiesteuerung

Laut eQ-3 profitieren auch Besitzer bestehender Homematic IP Wired Glasdisplays von den neuen Funktionen. Diese sollen per Firmware-Update zu einem späteren Zeitpunkt bereitgestellt werden.

Die neuen Funkmodelle sind ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 249,95 Euro für das Glasdisplay und 279,95 Euro für das Glasdisplay plus.

Homematic IP: Neues Alarmsystem startet

Die Homematic IP App startet ab sofort mit einem neuen Alarmsystem. Homematic IP hatte kürzlich den Rollout der App-Version 3.8.18…22. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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