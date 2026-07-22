Homematic IP: Neues Alarmsystem startet

Die Homematic IP App startet ab sofort mit einem neuen Alarmsystem.

Homematic IP hatte kürzlich den Rollout der App-Version 3.8.18 gestartet. Diese war Voraussetzung für das neue Alarmsystem, welches ab dem heutigen 22. Juli in der App zur Verfügung steht.

Nach Angaben des Unternehmens bündelt das neue Alarmsystem sicherheitsrelevante Geräte, Ereignisse und Statusinformationen in einer zentralen Übersicht. Nutzer können dort verschiedene Überwachungsmodi aktivieren, den Gerätestatus kontrollieren und bei Bedarf einen Panikalarm auslösen.

Laut Homematic IP werden auch Videofeeds der neuen Sicherheitskameras in die Alarmübersicht integriert. Die Kameras sollen ab dem 31. Juli 2026 im Handel erhältlich sein.

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