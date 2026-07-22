Smart Home

Homematic IP: Neues Alarmsystem startet

Autor-Bild
Von
|
Homematic IP (Bild: KI-generiert)

Die Homematic IP App startet ab sofort mit einem neuen Alarmsystem.

Homematic IP hatte kürzlich den Rollout der App-Version 3.8.18 gestartet. Diese war Voraussetzung für das neue Alarmsystem, welches ab dem heutigen 22. Juli in der App zur Verfügung steht.

Nach Angaben des Unternehmens bündelt das neue Alarmsystem sicherheitsrelevante Geräte, Ereignisse und Statusinformationen in einer zentralen Übersicht. Nutzer können dort verschiedene Überwachungsmodi aktivieren, den Gerätestatus kontrollieren und bei Bedarf einen Panikalarm auslösen.

Laut Homematic IP werden auch Videofeeds der neuen Sicherheitskameras in die Alarmübersicht integriert. Die Kameras sollen ab dem 31. Juli 2026 im Handel erhältlich sein.

fraenk: Der Dark Mode ist da

Die Mobilfunkmarke fraenk hatte ihrer App vor kurzem ein größeres Update verpasst, welches die Basis für neue Funktionen gelegt hat.…22. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Homematic IP: Neues Alarmsystem startet
Weitere Neuigkeiten
Disney schrumpft Pixar weiter zusammen
in Unterhaltung
Elektronische Patientenakte: Nutzerfreundlichkeit soll erhöht werden
in News
fraenk: Der Dark Mode ist da
in Provider
Schlechte Odyssey-Kopie: Elon Musk will ins KI-Filmgeschäft einsteigen
in Unterhaltung
Spielemarkt: Das Ende der Disc und der Aufstieg der teuren Editionen
in Gaming
Oxg Und Vodafone Glasfaserausbau Hamburg
Bundesnetzagentur legt Vertragsbedingungen für Telekom-Leerrohre fest
in News
Kleinanzeigen integriert Klarna Sofort bezahlen
in Handel
Ikea Store Logo Header 2025
Ein Jahr Stromkosten geschenkt: IKEA startet neue Solar-Offensive
in Schnäppchen
Apple Ios 18 Mail Neu
Apple schließt Sicherheitslücke bei „E-Mail-Adresse verbergen“
in Dienste
Smartphones werden 2027 noch teurer: TSMC erhöht die Preise
in Smartphones