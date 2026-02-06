Smart Home

Homematic IP kündigt große Produktoffensive an

Homematic Ip Heizkoerperthermostat Evo 3

Die Marke Homematic IP präsentiert auf der Light + Building 2026 in Frankfurt „mehr als 20 neue Produkte“ für ihr Smart-Home-System.

Die Elektro-Fachmesse Light + Building findet vom 08. bis 13. März 2026 in Frankfurt am Main statt. Laut Unternehmensangaben wird Homematic IP dort erneut mit einem großen Messeauftritt vertreten sein. Am Stand E21 in Halle 12.1 sollen Besucher einen umfassenden Einblick in neue Entwicklungen des Smart-Home-Systems aus Deutschland erhalten.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen laut eQ-3 Lösungen aus den Bereichen Alarm und Sicherheit, Beleuchtung sowie Smart-Home-Steuerung. Die neuen Produkte feiern in Frankfurt ihre Weltpremiere und sollen das bestehende Homematic IP Portfolio ergänzen und funktional erweitern. Konkrete Produktdetails will das Unternehmen erst zum Beginn der Messe bekanntgeben.

Schwerpunkte des Messeauftritts von Homematic IP

Gezeigte Themenbereiche laut Unternehmensangaben:

  • Alarm- und Sicherheitslösungen für Gebäude
  • Intelligente Beleuchtungssteuerung
  • Zentrale und dezentrale Smart-Home-Steuerung
  • Erweiterungen für professionelle Anwendungen

An allen Messetagen stehen Mitarbeiter von eQ-3 für Gespräche zur Verfügung. Fachbesucher sollen dort Anwendungsfälle kennenlernen, technische Fragen klären und sich zu Einsatzmöglichkeiten der Gebäudeautomation informieren können.

Ich halte den Fokus auf professionelle Lösungen für nachvollziehbar, da sich Smart-Home-Systeme zunehmend auch an gewerbliche Anwender und anspruchsvolle Installationen richten. Ich persönlich würde mir allerdings auch eine Öffnung bzw. eine bessere Kompatibilität zu Community-Projekten wie Home Assistant wünschen.

Homematic IP stellt 6-fach-Wandtaster mit 230-V-Anschluss vor

Das Unternehmen eQ-3 bringt mit dem Homematic IP Wandtaster eine fest angeschlossene Steuerlösung für vernetzte Haushalte auf den Markt. EQ-3…

30. Januar 2026 | Jetzt lesen →

