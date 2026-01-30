Homematic IP stellt 6-fach-Wandtaster mit 230-V-Anschluss vor
Das Unternehmen eQ-3 bringt mit dem Homematic IP Wandtaster eine fest angeschlossene Steuerlösung für vernetzte Haushalte auf den Markt.
EQ-3 erweitert sein Smart-Home-System Homematic IP um den Wandtaster 6-fach mit 230-V-Spannungsversorgung (HmIP-WRC6-230). Das Gerät ist für Neubau und Nachrüstung vorgesehen und soll eine Alternative zu klassischen Lichtschaltern bieten. Die Funkanbindung bleibt erhalten, während die feste Stromversorgung einen dauerhaften Betrieb ermöglicht.
Der Wandtaster verfügt über sechs frei belegbare Tasten, mit denen sich einzelne Geräte oder komplette Szenarien steuern lassen. Laut Unternehmensangaben können Nutzer damit unter anderem Beleuchtung, Rollläden oder Sicherheitsfunktionen schalten. Die Bedienung erfolgt direkt an der Wand und ist auf zentrale Nutzung ausgelegt.
Funktionen und Einbindung in Homematic IP
Jede Taste ist mit einer Status-LED ausgestattet, die in mehreren Farben leuchten oder blinken kann. Dadurch lassen sich Zustände wie aktivierte Modi oder eingeschaltete Verbraucher erkennen. Die optische Rückmeldung soll laut eQ-3 für mehr Transparenz im Alltag sorgen.
Wesentliche Merkmale im Überblick
- Sechs individuell belegbare Tasten
- Status LEDs mit mehreren Farben
- Integriertes Relais zum direkten Schalten
- Kompatibel mit 55er-Schalterserien
Zusätzlich ist ein Nebenstelleneingang vorhanden, über den bestehende konventionelle Taster eingebunden werden können. Die Montage erfolgt werkzeuglos über Federkraftklemmen.
Der Wandtaster ist in Weiß und Anthrazit erhältlich und kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung 89,95 Euro beziehungsweise 99,95 Euro.
