Homey ermöglicht direkte Firmware-Updates für Matter, Zigbee und Z-Wave

Die Smart-Home-Plattform Homey kann Firmware-Updates für Matter-, Z-Wave- und Zigbee-Geräte künftig direkt installieren.

Nutzer können Aktualisierungen über die Homey Mobile App oder die Web-App starten. Homey übernimmt anschließend Download, Installation, Fortschrittsanzeige und Benachrichtigung. Der Wechsel in eine separate Hersteller-App oder zu einem zusätzlichen Hub soll damit entfallen.

Bei Zigbee und Z-Wave werden die Firmware-Dateien über die jeweilige Hersteller-App im Homey App Store bereitgestellt. Matter funktioniert anders: Homey ruft verfügbare Updates über das Distributed Compliance Ledger der Connectivity Standards Alliance ab.

Gut zu wissen Homey ist eine offene Smart-Home-Plattform, die Geräte verschiedener Hersteller zentral steuert und Automatisierungen im Haushalt ermöglicht. Sie wird von der niederländischen Firma Athom entwickelt, die 2024 mehrheitlich von LG Electronics übernommen wurde. Homey bleibt als eigenständiges Produkt bestehen, wird aber künftig unter dem Dach von LG in dessen Smart-Home-Ökosystem integriert. Homey verbindet nach eigenen Angaben über 50.000 Geräte von mehr als 1.000 Marken.

Homey unterstützt bereits zahlreiche Hersteller

Zum Start nennt Athom unter anderem folgende Eckpunkte:

IKEA, Aeotec, INNR, Niko, Zooz und weitere Marken unterstützen die Funktion bereits.

Insgesamt nennt Athom zum Start 13 unterstützende Hersteller.

Homey arbeitet laut Anbieter mit mehr als 70.000 Geräten von über 2.000 Marken.

Homey Pro und Self-Hosted Server benötigen mindestens Version 13.2.0.

Die Funktion steht für Homey Cloud, Homey Pro der Generationen 2023 bis 2026, Homey Pro mini und Homey Self-Hosted Server bereit. Für die mobile Nutzung wird mindestens die Homey-App 9.10.0 benötigt.

Ich halte die Neuerung für sinnvoll, weil Firmware-Updates im Smart Home bislang häufig unnötig umständlich sind. Wenn Hersteller die Funktion konsequent unterstützen, kann Homey damit einen echten Komfortvorteil bieten. Zu Wahrheit gehört aber auch, andere Smart-Home-Plattformen bieten bereits ähnliche Lösungen an.

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