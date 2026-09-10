Homey bindet jetzt auch Waschmaschinen und Geschirrspüler ein

Das Unternehmen Athom integriert mit ConnectLife Haushaltsgeräte von fünf Marken offiziell in Homey.

Die neue ConnectLife-App unterstützt kompatible Geräte von Hisense, Gorenje, ASKO, ATAG und Pelgrim. Dazu zählen Geschirrspüler, Waschmaschinen, Trockner und Split-Klimaanlagen. Geräte lassen sich in Homey überwachen, steuern und in Automationen einbinden.

Statusmeldungen können dabei Flows auslösen. Eine fertige Waschmaschine kann etwa eine Push-Mitteilung senden. Auch Warnungen bei Wasseraustritt, fehlendem Salz oder einem vollen Wassertank lassen sich laut Athom weiterverarbeiten.

Homey nutzt Strompreise für Haushaltsgeräte

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

Anzeige von Programmphase, Restzeit und Türstatus

Start und Stopp unterstützter Programme

Steuerung von Temperatur, Modus und Lüfter bei Klimaanlagen

Automatischer Start bei günstigen Strompreisen

Mit den dynamischen Strompreisen von Homey Energy können Nutzer Geräte gezielt dann starten, wenn Strom günstiger ist. Voraussetzung ist, dass der Fernstart am jeweiligen Haushaltsgerät aktiviert wurde.

Die App ist ab sofort für Homey Cloud, Homey Pro, Homey Pro mini und Homey Self-Hosted Server verfügbar. Ein bestehendes ConnectLife-Konto mit bereits registrierten Geräten ist erforderlich. Homey unterstützt nach Unternehmensangaben inzwischen mehr als 70.000 Geräte von über 2.000 Marken.

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