Smart Home

Dyson schickt zwei ganz neue Saugroboter ins Rennen

Oliver Schwuchow
Von

Der Einstieg in den Markt der Saugroboter ist Dyson damals nicht geglückt, aber man hat aus den Fehlern gelernt und das erste Modell nicht nur optimiert, man hat auch ein ganzes Lineup ausgearbeitet. Hier starten jetzt zwei ganz neue Modelle.

Dyson schickt ab heute die sogenannte Nurovi-Reihe ins Rennen, einmal den R1, der 549 Euro kostet und nur saugen kann, und den R2, der auch wischt, dafür aber 849 Euro kostet. Laut Dyson sind beide Modelle ab sofort bei Dyson verfügbar.

Man wirft wie immer mit vielen Begriffen um sich, die man sich hat sichern lassen, hinter denen aber Funktionen stecken, die man so von der Konkurrenz kennt. Und Dyson ist nicht günstig, viele Marken, vor allem aus China, unterbieten die Modelle.

Aber man scheint den Markt für Saugroboter bei Dyson nicht aufgeben zu wollen, im Gegenteil es gibt jetzt drei Modelle im Portfolio.

Dyson R1 Nurovi Dry:

  • Neues Dyson Twin-Capture™-System: Zweistufiger Aufnahmeprozess für eine gründliche Aufnahme von Staub, Schmutz und Ablagerungen bei jedem Durchgang
  • Ausfahrbare Seitenbürsten mit Anti-Tangle-Design: Reichen bis in alle Ecken und Kanten und verhindern das Verheddern von Haaren – auch bei langen Haaren und Tierhaaren
  • Akustische Piezo-Sensorik und Bodenerkennungstechnologie: Erkennen Staubmenge und Bodenart in Echtzeit und passen Saugkraft sowie Reinigungsverhalten automatisch an
  • Hygienische, beutellose Zyklon-Ladestation: Entleert, reinigt und lädt den Roboter nach jeder Reinigung automatisch wieder auf, speichert bis zu 90 Tage trockenen Abfall
  • Bis zu 120 Minuten Laufzeit mit automatischem Wiederaufladen und Fortsetzen der Reinigung

Dyson R2 Nurovi Wash+Dry:

  • Reuleaux-Dreieck-Wischpads: Präzisionsgefertigt mit konstanter Breite, reinigen sie bis in jede Ecke und entlang jeder Kante; heben sich 9 mm an, um Teppiche zu meiden
  • Neues Dyson Twin-Capture™-System: Zweistufiger Aufnahmeprozess für eine gründliche Aufnahme von Staub, Schmutz und Ablagerungen bei jedem Durchgang
  • Ausfahrbare Seitenbürsten mit Anti-Tangle-Design: Reichen bis in alle Ecken und Kanten und verhindern das Verheddern von Haaren – auch bei langen Haaren und Tierhaaren
  • Akustische Piezo-Sensorik und Bodenerkennungstechnologie: Erkennen Staubmenge und Bodenart in Echtzeit und passen Saugkraft sowie Reinigungsverhalten automatisch an
  • Automatische Wischpad-Wäsche mit 75 °C heißem Wasser und Trocknung mit 45 °C heißer Luft zur Vermeidung von Schimmel- und Geruchsbildung
  • Hygienische, beutellose Zyklon-Ladestation mit integrierter Wasch- und Trockenfunktion für die Wischpads
  • Bis zu 90 Minuten Laufzeit mit automatischem Wiederaufladen und Fortsetzen der Reinigung
Unterhaltung · 16. September 2026

Und noch ein „neuer“ Streamingdienst für Deutschland

Ihr habt noch nicht genug Streamingdienste auf eurer Liste? Wunderbar, dann gibt es bald noch eine Option in Deutschland: JustWatch… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Volvo will die „führende Premiummarke“ werden
17.09.26 · Mobilität
The Last of Us: Ende der HBO-Serie ist bestätigt
17.09.26 · Unterhaltung
Neuer Apple TV und HomePod Mini deuten sich sehr bald an
16.09.26 · Smart Home
Neuer PlayStation-Handheld setzt auf PSSR 3.0
17.09.26 · Gaming
Apple Roadmap Leak: Diese Produkte kommen noch 2026
15.09.26 · Computer
Schon wieder: Volkswagen kämpft mit Plattform-Problemen
17.09.26 · Mobilität
One UI 9: Samsung verteilt großes Update auf Android 17
17.09.26 · Firmware und Updates
Homey bindet jetzt auch Waschmaschinen und Geschirrspüler ein
10.09.26 · Smart Home
GTA 6 rückt näher: Nach Netflix folgt Spotify
17.09.26 · Gaming
79,80 Euro günstiger: Nuki reduziert sein Home Set Pro NFC – letzte Chance!
08.09.26 · Smart Home · Update
Du bist hier: Dyson
mobiFlip / News / Smart Home / Dyson schickt zwei ganz neue Saugroboter ins Rennen