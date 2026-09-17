Dyson schickt zwei ganz neue Saugroboter ins Rennen

Der Einstieg in den Markt der Saugroboter ist Dyson damals nicht geglückt, aber man hat aus den Fehlern gelernt und das erste Modell nicht nur optimiert, man hat auch ein ganzes Lineup ausgearbeitet. Hier starten jetzt zwei ganz neue Modelle.

Dyson schickt ab heute die sogenannte Nurovi-Reihe ins Rennen, einmal den R1, der 549 Euro kostet und nur saugen kann, und den R2, der auch wischt, dafür aber 849 Euro kostet. Laut Dyson sind beide Modelle ab sofort bei Dyson verfügbar.

Man wirft wie immer mit vielen Begriffen um sich, die man sich hat sichern lassen, hinter denen aber Funktionen stecken, die man so von der Konkurrenz kennt. Und Dyson ist nicht günstig, viele Marken, vor allem aus China, unterbieten die Modelle.

Aber man scheint den Markt für Saugroboter bei Dyson nicht aufgeben zu wollen, im Gegenteil es gibt jetzt drei Modelle im Portfolio.

Dyson R1 Nurovi Dry:

Neues Dyson Twin-Capture™-System: Zweistufiger Aufnahmeprozess für eine gründliche Aufnahme von Staub, Schmutz und Ablagerungen bei jedem Durchgang

Ausfahrbare Seitenbürsten mit Anti-Tangle-Design: Reichen bis in alle Ecken und Kanten und verhindern das Verheddern von Haaren – auch bei langen Haaren und Tierhaaren

Akustische Piezo-Sensorik und Bodenerkennungstechnologie: Erkennen Staubmenge und Bodenart in Echtzeit und passen Saugkraft sowie Reinigungsverhalten automatisch an

Hygienische, beutellose Zyklon-Ladestation: Entleert, reinigt und lädt den Roboter nach jeder Reinigung automatisch wieder auf, speichert bis zu 90 Tage trockenen Abfall

Bis zu 120 Minuten Laufzeit mit automatischem Wiederaufladen und Fortsetzen der Reinigung

Dyson R2 Nurovi Wash+Dry:

Reuleaux-Dreieck-Wischpads: Präzisionsgefertigt mit konstanter Breite, reinigen sie bis in jede Ecke und entlang jeder Kante; heben sich 9 mm an, um Teppiche zu meiden

Neues Dyson Twin-Capture™-System: Zweistufiger Aufnahmeprozess für eine gründliche Aufnahme von Staub, Schmutz und Ablagerungen bei jedem Durchgang

Ausfahrbare Seitenbürsten mit Anti-Tangle-Design: Reichen bis in alle Ecken und Kanten und verhindern das Verheddern von Haaren – auch bei langen Haaren und Tierhaaren

Akustische Piezo-Sensorik und Bodenerkennungstechnologie: Erkennen Staubmenge und Bodenart in Echtzeit und passen Saugkraft sowie Reinigungsverhalten automatisch an

Automatische Wischpad-Wäsche mit 75 °C heißem Wasser und Trocknung mit 45 °C heißer Luft zur Vermeidung von Schimmel- und Geruchsbildung

Hygienische, beutellose Zyklon-Ladestation mit integrierter Wasch- und Trockenfunktion für die Wischpads

Bis zu 90 Minuten Laufzeit mit automatischem Wiederaufladen und Fortsetzen der Reinigung

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