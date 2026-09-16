Unterhaltung

Neuer Apple TV und HomePod Mini deuten sich sehr bald an

Oliver Schwuchow
Von
4 Kommentare
Apple Tv Remote Header

Auf der Roadmap für das restliche Jahr nannte Mark Gurman auch einen neuen Apple TV und einen neuen HomePod Mini, die sich beide seit Monaten, teilweise seit Jahren andeuten. Sie sollten auch früher kommen, aber das neue Siri machte Probleme. Seit Montag ist Siri AI als Beta gestartet, es wird also Zeit für Hardware.

Apple liefert Hinweis für baldigen Start

Schaut man im Apple Store, dann steigen die Lieferzeiten für die beiden Produkte gerade sehr schnell an. Einen HomePod Mini in Orange bekommt sogar erst im November, in Gelb im Oktober und nur noch wenige Farben sind verfügbar. Und auch die kleine Version des Apple TV ist erst Ende Oktober wieder erhältlich.

In anderen Ländern sieht es ähnlich aus, teilweise sind Farben sogar schon ganz ausverkauft und nicht mehr lieferbar. Sowas ist bei Apple der beste Indikator für neue Hardware, denn vor allem bei den ganz alten Produkten muss man nicht lange warten, wenn man sie zur UVP direkt bei Apple kauft, die sind immer alle lieferbar.

Diese Woche wird Apple den neuen Apple TV und HomePod Mini vermutlich noch nicht ankündigen, da stehen das iPhone 18 Pro, die zwei Uhren und AirPods 5 am Freitag im Fokus. Aber es würde mich nicht wundern, wenn wir beide nächste Woche oder in der Woche darauf sehen und sie direkt Anfang Oktober kommen.

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  1. Dennis 🏆
    sagt am

    Lach, wie viel Hoffnung und Wunschdenken in diesem Artikel mitschwenkt, herrlich 🤣

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Dennis ⇡

      Wo ist das Wunschdenken?

      Antworten
      1. Dennis 🏆
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Wunschdenken: Release Anfang Oktober, gaaanz sicher diesmal.

        Es müsste eigentlich schon Memes geben wie oft du in der Vergangenheit falsch lagst beim ATV, zieht sich ja schon ne ganze ganze Weile.

        Aber diesmal könntest „Du“
        tatsächlich (endlich) mal ins Schwarze getroffen haben, denke auch dass das Teil im Oktober – November kommt.

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Dennis ⇡

          Wo lag ich falsch?

          Antworten

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