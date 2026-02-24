Honor will mit humanoidem Roboter überraschen

Humanoide Roboter gelten bei vielen Unternehmen als „das nächste große Ding“ und auch Honor möchte in diesen Markt einsteigen und die neue Ära der Roboter nutzen. Laut Bloomberg wird Ende der Woche der erste Roboter vorgestellt.

Das Unternehmen aus China, welches früher zu Huawei gehörte (einige glauben, dass man auch heute noch zusammenarbeitet), nutzt den MWC in Barcelona für eine entsprechende Ankündigung und hat auch schon einen Teaser veröffentlicht.

Honor zeigte Ende letzten Jahres auch das erste „Roboter Phone“, welches dieses Jahr auf den Markt kommen und kein Scherz sein soll. Wobei Smartphones nicht mehr im Fokus stehen, Honor will eine „innovative Marke für KI-Produkte“ werden.

Roboter und KI, das wird die zentrale Botschaft von Honor am Wochenende sein, Smartphones rücken in den Hintergrund. Und da man bei Honor den humanoiden Roboter in Europa vorstellt, wäre ein globaler Marktstart durchaus wahrscheinlich.