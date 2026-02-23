Smart Home

Vorwerk verkauft Thermomix erstmals wiederaufbereitet

Thermomix Tm6 Header

Der Vorwerk-Geschäftsbereich Thermomix bietet erstmals wiederaufbereitete TM6-Geräte direkt im Online-Shop an.

Die Thermomix TM6 ReNewed sind laut Unternehmensangaben ab sofort verfügbar und werden in zwei Qualitätsstufen angeboten: „gut“ für 949 Euro und „sehr gut“ für 1.099 Euro.

Vorwerk beschreibt das Angebot als Teil seiner Initiative zur Kreislaufwirtschaft, wobei jedes Gerät nach strengen Prüfstandards getestet, gereinigt und technisch überprüft wird. Kunden erhalten zwei Jahre Gewährleistung und ein vollständig funktionstüchtiges Gerät.

Thermomix TM6 ReNewed: Aufbereitung, Qualitätsstufen und Zubehör

Aufbereitung und Herkunft

Die Geräte stammen aus Retouren, Vorführgeräten und Tauschaktionen. Im firmeneigenen Reparaturservice werden alle Funktionen geprüft, Mixmesser erneuert und das Gerät hygienisch aufbereitet. Optische Gebrauchsspuren können je nach Qualitätsstufe sichtbar bleiben und gelten als Teil des nachhaltigen Konzepts.

Qualitätsstufen im Überblick

Wichtige Merkmale der ReNewed-Varianten:

  • „Gut“: sichtbare Kratzer im Mixtopf, Display ohne Kratzer, teilweise gebrauchtes Zubehör
  • „Sehr gut“: geringe Gebrauchsspuren, Gehäuse neuwertig, nahezu vollständiges neues Zubehör
  • Transparente Beschreibung der Kriterien im Online-Shop, Verfügbarkeit abhängig vom Vorrat

Vorwerk betont, dass das Angebot bestehende Direktvertriebs- und Vorführkonzepte nicht verändert. Das neue TM7-Modell bleibt das Flaggschiff im Portfolio.

Ich finde, die ReNewed-Option ist eine interessante Möglichkeit für Kunden, ein geprüftes und funktionstüchtiges Gerät günstiger zu erwerben. Für mich käme das allerdings bei einem Küchengerät nicht infrage und einen Thermomix würde ich mir sowieso nicht zulegen. Aber das ist natürlich immer subjektiv.

  1. Felix 🔆
    sagt am

    Da sind also die TM6 aus der Eintauschaktion gelandet 😄

    Antworten

