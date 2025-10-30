News

Die Ära der humanoiden Roboter ist da

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare

Humanoide Roboter gelten neben der KI als „das nächste große Ding“ in der Tech-Branche und so langsam aber sicher bewegen wir uns auf eine Realität zu, in der uns diese im Alltag begleiten. Eine Marke, die man sich merken kann, ist 1X.

Diese wollen schon 2026 mit dem Neo Home Robot für 20.000 Dollar starten, auch wenn dieser bis jetzt noch nicht fertig ist. Die Idee des Neo ist eine (wenn auch sehr teure) Haushaltshilfe, aber das ist natürlich nur der Anfang dieser Roboter.

Ich bin selbst extrem auf diese Zukunft gespannt, die jetzt natürlich noch ein paar Jahre mit teuren Experimenten vor sich hat. Wer hier Early Adopter sein möchte, der benötigt viel Geld. Doch in ein paar Jahrzehnten werden humanoide Roboter mit hoher Wahrscheinlichkeit zu unserem Alltag gehören und ganz normal sein.

Gemini startet: Google macht die Speaker schlauer

Google hat diese Woche die Testphase für Gemini bei den eigenen Speakern ganz offiziell eingeleitet, wenn auch zunächst nur in…

30. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Neuhier 🔅
    sagt am

    Gebt ihnen bloß keine Finger….. dann sind wir alle am Arsch!

    Antworten
  2. Drohnenhunter 👋
    sagt am

    Zurzeit fliegen schon genug mit privaten Drohnen über das eigene Grundstück bei Tag und Nacht.

    Aber sind bekanntlich zum Abschuss freigegeben. Wir werden uns wehren.

    Antworten
  3. Matze51 🌀
    sagt am

    Hat kein Gesicht

    Antworten
  4. Kirky ☀️
    sagt am

    Das schöne ist die Dystopie ist, dass als erstes Robocops eingesetzt werden und das Stadtbild wieder sicherer machen. Auf Drogenhandel wird dann sofortige Vollstreckung mit Hellfirerakete oder Schusswechsel folgen. Auch für Konsumenten.

    Lichthupe und zu dichtes auffahren auf der Autobahn. Drohne schießt direkt Fahrzeug mit Rakete ab. Problem gelöst.

    Viele werden sich umschauen in der neuen Welt.

    Antworten
    1. Neuhier 🔅
      sagt am zu Kirky ⇡

      Auf Drogenhandel wird dann sofortige Vollstreckung mit Hellfirerakete oder Schusswechsel folgen

      Läuft doch schon vor Venezuela…

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Die Ära der humanoiden Roboter ist da
Weitere Neuigkeiten
Dm Drogerie
dm integriert Verfügbarkeitsalarm und Apothekenprodukte in Online-Angebot
in Handel
Volkswagen Id. Gti Concept
Volkswagen: Warum euer „Popo“ eine wichtige Rolle für VW spielt
in Mobilität
Waipu Tv
waipu.tv Perfect Plus inklusive 4K-Stick für 5 Euro im Monat – letzte Chance!
in Schnäppchen | Update
Unfall
Versicherer erwarten erneut Kostenschub bei Autoschäden
in Marktgeschehen
Kaufland startet Pfandsystem für Wein
in Handel
Telekom 1
Über 17.000 schnelle 5G-Antennen aktiv – wie die Telekom das Mobilfunknetz verdichtet
in Provider
Stellantis
Stellantis überrascht mit starkem Umsatzplus – und Milliardenplan für die USA
in Mobilität
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen: Verbrenner-Strategie von Porsche sorgt für schlechte Stimmung
in Mobilität
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Bambi, Champions League und mehr: Amazon nennt Highlights für Prime Video im November
in News
Mercedes bestätigt „ein attraktives Einstiegsmodell“
in Mobilität