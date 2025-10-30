Die Ära der humanoiden Roboter ist da

Humanoide Roboter gelten neben der KI als „das nächste große Ding“ in der Tech-Branche und so langsam aber sicher bewegen wir uns auf eine Realität zu, in der uns diese im Alltag begleiten. Eine Marke, die man sich merken kann, ist 1X.

Diese wollen schon 2026 mit dem Neo Home Robot für 20.000 Dollar starten, auch wenn dieser bis jetzt noch nicht fertig ist. Die Idee des Neo ist eine (wenn auch sehr teure) Haushaltshilfe, aber das ist natürlich nur der Anfang dieser Roboter.

Ich bin selbst extrem auf diese Zukunft gespannt, die jetzt natürlich noch ein paar Jahre mit teuren Experimenten vor sich hat. Wer hier Early Adopter sein möchte, der benötigt viel Geld. Doch in ein paar Jahrzehnten werden humanoide Roboter mit hoher Wahrscheinlichkeit zu unserem Alltag gehören und ganz normal sein.