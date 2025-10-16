Das erste „Roboter-Smartphone“ kommt 2026

Honor möchte 2026 mit einer Weltpremiere einleiten und weil man darauf sehr stolz ist, hat man das erste „Robot Phone“ schon jetzt angeteasert. Es soll am 2. März auf dem Mobile World Congress 2026 der große Show der Messe werden.

Man bezeichnet es als „grundlegend neuen Konzept für ein KI-Gerät“ und es ist Teil des sogenannten „Alpha Plan“ von Honor. Das Unternehmen aus China möchte in Zukunft vor allem als „innovative Marke für KI-Produkte“ wahrgenommen werden.

Details zum Honor Robot Phone gibt es noch keine, wir haben also bisher keine technischen Details und wissen auch nicht, wozu diese „Roboter-Kamera“ auf der oberen Seite genau gedacht ist und was sie alles kann. Sicher ist nur, dass es mit KI zu tun hat, sie dürfte also vermutlich die Umgebung eures Alltags analysieren.

Unklar ist auch, ob das erste Roboter-Smartphone nur ein Konzept ist und bleibt oder ob wir hier schon ein Produkt sehen, was man 2026 kaufen kann. Ich gehe aber stark davon aus, dass wir da 2026 extrem viele KI-Produkte sehen werden.