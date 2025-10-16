Smartphones

Das erste „Roboter-Smartphone“ kommt 2026

Autor-Bild
Von
|

Honor möchte 2026 mit einer Weltpremiere einleiten und weil man darauf sehr stolz ist, hat man das erste „Robot Phone“ schon jetzt angeteasert. Es soll am 2. März auf dem Mobile World Congress 2026 der große Show der Messe werden.

Man bezeichnet es als „grundlegend neuen Konzept für ein KI-Gerät“ und es ist Teil des sogenannten „Alpha Plan“ von Honor. Das Unternehmen aus China möchte in Zukunft vor allem als „innovative Marke für KI-Produkte“ wahrgenommen werden.

Details zum Honor Robot Phone gibt es noch keine, wir haben also bisher keine technischen Details und wissen auch nicht, wozu diese „Roboter-Kamera“ auf der oberen Seite genau gedacht ist und was sie alles kann. Sicher ist nur, dass es mit KI zu tun hat, sie dürfte also vermutlich die Umgebung eures Alltags analysieren.

Unklar ist auch, ob das erste Roboter-Smartphone nur ein Konzept ist und bleibt oder ob wir hier schon ein Produkt sehen, was man 2026 kaufen kann. Ich gehe aber stark davon aus, dass wir da 2026 extrem viele KI-Produkte sehen werden.

Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Samsung Galaxy S26: Die überraschende Wendung

Vor ein paar Monaten deutete sich ein großer Schritt beim Galaxy S26-Lineup von Samsung an, es sollte stark überarbeitet werden.…

16. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Das erste „Roboter-Smartphone“ kommt 2026
Weitere Neuigkeiten
Dyson Pencilvac Header
Dyson PencilVac: Das kostet „der dünnste Sauger der Welt“
in Smart Home
BMW: Nachfrage nach Elektroauto übertrifft die des Verbrenners
in Mobilität
Umweltbank Headerbild
UmweltBank startet Tagesgeld-Aktion mit 3 % p. a.
in Fintech
Der Neue Mercedes Benz Cla: Großartig, Mühelos, Intuitiv Und Flexibel The All New Mercedes Benz Cla: Gorgeous, Effortless, Intuitive, And Flexible.
Mercedes CLA: Das kostet die neue Basisversion des Elektroautos
in Mobilität
Apple Iphone 15 Hand
LEBARA startet WLAN-Telefonie für Neu- und Bestandskunden
in Tarife
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26: Die überraschende Wendung
in Smartphones
S-POS Cube startet als mobiles Sparkassen-Bezahlterminal
in Fintech
Dongfeng BOX fällt bei Euro NCAP durch – Sicherheitsrisiko enthüllt
in Mobilität
VW ID Touareg kommt: Der Verbrenner wird 2026 offiziell eingestellt
in Mobilität
F1-Fans aufgepasst: Gratis-Rennen in EA SPORTS F1 25 starten
in Gaming