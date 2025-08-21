HUAWEI WATCH GT 6 Series startet am 19. September

HUAWEI kündigt für September 2025 die Vorstellung seiner neuen GT 6 Series Smartwatch sowie weiterer Produkte in Paris an. Die Smartwatch soll insbesondere Outdoor-Sportler ansprechen und erweiterte Gesundheitsfunktionen bieten.

HUAWEI plant unter dem Motto „Ride the Wind“ ein globales Launch-Event am 19. September 2025 in Paris, bei dem neben der neuen Smartwatch auch Smartphones und Tablets vorgestellt werden. Das Unternehmen positioniert die GT 6 Series als Weiterentwicklung der bekannten GT-Reihe, die lange Akkulaufzeit und vielseitige Sportfunktionen bieten soll.

Laut IDC-Daten haben HUAWEI Wearables seit 2015 mehr als 200 Millionen Einheiten ausgeliefert, wobei das Unternehmen im ersten Quartal 2025 ein Wachstum von 42,4 % erzielte. Apple belegte demnach Platz drei, Samsung Rang vier, während der globale Markt insgesamt um mehr als 10 % wuchs.

Technische Neuerungen der HUAWEI WATCH GT 6 Series

Die GT 6 Series bringt laut HUAWEI Verbesserungen in den Bereichen Ausdauer, GPS-Tracking und Trainingsfunktionen. Die Smartwatch unterstützt sowohl Outdoor-Aktivitäten als auch Indoor-Workouts und erfasst Fitnessdaten wie Herzfrequenz, Kalorienverbrauch und Trainingseffekte.

Ein neuartiges Sunflower Positioning System soll besonders präzises GPS-Tracking ermöglichen. Die Vorbestellung startet am 19. September 2025, während Anmeldungen für den HUAWEI-Newsletter zwischen dem 21. August und dem 19. September einen Gutschein über 15 % Rabatt erhalten.

Ich finde es nach wie vor spannend zu sehen, wie HUAWEI seine Wearable-Strategie weiter ausbaut. Für Nutzer, die Outdoor-Sport und Gesundheitstechnologie kombinieren wollen, könnte die GT 6 Series einen echten Mehrwert darstellen. Sobald es sämtliche Details zu der neuen Serie gibt, lest ihr selbstverständlich davon bei uns im Blog.