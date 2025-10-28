Hyrule Warriors: Age Of Imprisonment – Neuer Trailer veröffentlicht

Mit Hyrule Warriors: Age Of Imprisonmen – hierzulande trägt das exklusiv für die Nintendo Switch 2 veröffentlichte Game die Bezeichnung „Chronik der Versiegelung“ – versorgen Nintendo und das Entwicklerstudio Tecmo Koei Holdings rechtzeitig zum kommenden Weihnachtsgeschäft die diesjährige Handheld-/Heimkonsole mit einem neuen Game.

Kurz vor dem offiziellen Veröffentlichungsdatum am 6. November wurde nun ein Trailer veröffentlicht, der einige neue Einblicke in das Game bietet.

Bedenkt allerdings, dass es sich nicht um ein klassisches Zelda-Spiel handelt. Es ist eine langjährige Crossover-Reihe, die dem Spielprinzip der Dynasty Warriors-Serie folgt, jedoch im The Legend of Zelda-Spieluniversum angesiedelt ist. Die Vorgänger waren bereits für die Wii U- und 3DS-Plattformen erschienen.