Hyundai Ioniq 3 kommt: Das „günstige“ Elektroauto macht sich bereit

Hyundai wird sein Portfolio an Elektroautos bei der Ioniq-Reihe endlich auch nach unten ausbauen, bisher hat man sich eher über dem Ioniq 5 orientiert. Im Rahmen der IAA 2025 in München werden wir ein erstes Konzept für den Ioniq 3 sehen.

Eine neue Designskizze von Hyundai zeigt uns vorab, in welche Richtung es geht, hier steht also eine Alternative für Modelle wie den VW ID.3 oder Cupra Born an. Es wird das Pendant zum Kia EV3, den ich mir hier erst im Frühjahr angeschaut habe.

Doch während Kia und die Konkurrenz ihre kompakten und „günstigen“ (liegt immer im Auge des Betrachters) Modelle bereits verkauft, hat Hyundai nur ein Konzept und das bedeutet, dass es noch eine ganze Weile dauert, bis der Ioniq 3 kommt.