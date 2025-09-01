Neue Bilder zeigen „einen echten Volkswagen“

Volkswagen hat für die IAA in ein paar Tagen nicht nur neue Details zum VW ID.2 (der wohl anders heißen wird) dabei, es wird auch eine Preview für die SUV-Version des Elektroautos geben, die bisher nur als VW ID.2X bei der Marke bekannt ist.

Auf LinkedIn hat PR-Chef Stefan Voswinkel heute die ersten beiden Skizzen für das kommende Konzept veröffentlicht und verspricht einen „echten Volkswagen“. Man erkennt die Ähnlichkeiten mit dem ID2all, aber es ist am Ende nur die SUV-Version.