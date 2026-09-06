Mobilität

Hyundai plant elektrische Offensive in Europa

Oliver Schwuchow
Von
Hyundai Ioniq 3 als Konzept

Die Hyundai Motor Group möchte ihren elektrischen Marktanteil in Europa in den nächsten Jahren massiv steigern und viermal so viele Elektroautos wie letztes Jahr verkaufen. Über 400.000 Einheiten pro Jahr sind gegen 2030 in Europa geplant.

Um das zu erreichen wird das komplette Portfolio optimiert und neue Modelle sind bereits in Planung. Ziel sei es, dass man alle Bereiche elektrisch abdeckt und günstiger wird, um besser mit der neuen Konkurrenz aus China mithalten zu können.

Bei Kia hat man das Portfolio bereits stark ausgebaut, Hyundai folgt jetzt und bei Genesis gab es immerhin einen Anfang und man denkt über günstigere Modelle mit Elektroantrieb nach. Aber die Hyundai Motor Group setzt nicht nur auf elektrische Modelle, auch Range Extender sollen mittelfristig eine wichtige Rolle bei uns spielen.

Die Hyundai Motor Group gibt Europa also nicht auf, im Gegenteil, man sieht den Markt zwar als komplexesten Markt der Welt an, will aber weiter Druck machen und überlässt BYD, SAIC und Co. auch nicht so einfach die günstigeren Segmente. Laut eigenen Angaben wird man die Kosten der Elektroautos bald weiter senken können.

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