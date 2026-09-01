Mobilität

VW ID Buzz: Volkswagen geht ganz neue Wege

Oliver Schwuchow
Von
Volkswagen Vw Id Buzz Header

Der VW ID Buzz wird langsam zum Problem für Volkswagen, aber man hat vielleicht eine Lösung. Sie wird sicher nicht die Wende für den elektrischen Bulli sein, aber sie könnte die Verkaufszahlen ankurbeln und vor allem auch das Image aufwerten.

Im Rahmen der Carvan Salon 2026 hat Volkswagen Nutzfahrzeuge wie erwartet den ID California Cruise vorgestellt, der auf dem VW ID Buzz (Pro mit Style-Paket) basiert. Es ist der Auftakt für eine „Familie“ der elektrischen California-Modelle.

Bis 2028 möchte VWN weitere Modelle mit Elektroantrieb auf den Markt bringen und ist überzeugt, dass der VW ID California Cruise mit einem Startpreis von 60.761 Euro ein gutes Angebot ist. Das bleibt abzuwarten, Anfang 2027 geht es los.

Ich finde es ja gut, dass das Angebot an Elektroautos wächst, aber ein elektrischer Camper könnte bei der Zielgruppe schwierig werden, der Reichweite wichtiger als normalen Fahrern sein dürfte. Und nicht jedes Land hat gute Lademöglichkeiten.

Dieser Schritt dürfte den Buzz kaum retten, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn der Buzz muss attraktiver werden. Die Modellpflege vor ein paar Wochen scheint nicht gereicht zu haben, vielleicht schafft es dann der California.

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