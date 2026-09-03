Hyundai Staria: So viel kostet das elektrische Familienauto

Als ich den Hyundai Staria vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen habe, da habe ich ihn irgendwie der Ioniq-Reihe zugeordnet und dachte mit diesem doch sehr futuristischen Design an ein Elektroauto – oder eine elektrische Variante.

Aber er startete als reiner Verbrenner und basiert auch auf einer entsprechenden Plattform bei Hyundai. Jetzt kommt das Familienauto als vollelektrische Version auf den Markt und heute hat uns Hyundai den Preis dafür verraten: ab 57.450 Euro.

Es gibt immerhin die 800 Volt-Technik, die 80 Prozent erreicht man in passablen 20 Minuten, aber mit 430 km ist die Reichweite, was auch an der Bauform liegt, eher bescheiden. Es gibt hier 84 kWh im Unterboden, da wären eigentlich mehr nötig.

Wer mehr möchte, der wählt die Variante „Prime“ ab 63.650 Euro und Hyundai spricht bei der Top-Version „Calligraphy“ schon von Luxus, will dann aber auch ab 66.950 Euro dafür haben. Und aktuell kann man übrigens nur diese konfigurieren.

Staria Elektro: Die Highlights laut Hyundai

Erste vollelektrische Version der STARIA Modellreihe

800-Volt-Architektur für schnelles DC-Laden (10–80 % in ca. 20 Minuten) (Der neue Hyundai STARIA Elektro steht noch nicht zum Verkauf. Die Homologation und die Kraftstoffverbrauchsermittlung der deutschen Länderausführung erfolgen unmittelbar vor der Markteinführung.)

800-Volt-Architektur für schnelles DC-Laden (10–80 % in ca. 20 Minuten) (Der neue Hyundai STARIA Elektro steht noch nicht zum Verkauf. Die Homologation und die Kraftstoffverbrauchsermittlung der deutschen Länderausführung erfolgen unmittelbar vor der Markteinführung.) 84-kWh-Batterie und eine geschätzte WLTP-Reichweite von bis zu 400 km (Der neue Hyundai STARIA steht noch nicht zum Verkauf. Die Homologation und die Kraftstoffverbrauchsermittlung der deutschen Länderausführung erfolgen unmittelbar vor der Markteinführung.)

160 kW (218 PS) Elektromotor sorgt für souveräne Leistung (Der neue Hyundai STARIA steht noch nicht zum Verkauf. Die Homologation und die Kraftstoffverbrauchsermittlung der deutschen Länderausführung erfolgen unmittelbar vor der Markteinführung.)

Anhängelast von bis zu 2.000 kg

Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), leistungsstarke 100-W-USB-Anschlüsse und digitaler Fahrzeugschlüssel

Großzügige Innenraumgestaltung mit zwei 12,3-Zoll-Displays für ein fortschrittliches Nutzererlebnis

Ausgestattet mit dem Infotainment-System „Connected Car Navigation Cockpit“ (ccNC) der nächsten Generation und Over-the-Air-Updates (OTA)

Geräumiger, loungeartiger Innenraum basierend auf dem “Multi-Open-Space“-Konzept des STARIA

Außendesign, welches den „Inside-Out”-Ansatz mit futuristischen Details aufgreift

Entwickelt für Familienmobilität, Freizeitaktivitäten, Shuttle-Dienste und gewerbliche Nutzung

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