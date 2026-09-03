Škoda Peaq fährt 936 Kilometer mit nur einer Akkuladung im Reichweitentest

Der Škoda Peaq 90 hat bei einem überwachten Rekordversuch 936 Kilometer mit einer einzigen Akkuladung zurückgelegt.

Zwei Škoda-Mitarbeiter starteten am 25. August in Mladá Boleslav und fuhren über Deutschland bis in die Niederlande. Ursprünglich sollte die Fahrt in Amsterdam enden. Wegen der verbleibenden Energie wurde die Strecke jedoch um rund 50 Kilometer bis zur Küste bei Zandvoort verlängert.

Škoda Peaq 90 verbraucht nur 9,2 kWh auf 100 Kilometer

Der serienmäßige Siebensitzer war mit einer 91-kWh-Batterie mit 86 kWh nutzbarer Kapazität ausgestattet. Der Heckmotor leistet 210 kW. TÜV Süd überwachte den Versuch, zudem waren Vertreter des tschechischen Rekordbuchs beteiligt.

Die wichtigsten Daten des Rekordversuchs:

936 Kilometer ohne Nachladen

9,2 kWh Verbrauch auf 100 Kilometer

41 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit

86 kWh nutzbare Batteriekapazität

210 kW Leistung und Hinterradantrieb

Für die hohe Reichweite wählten die Fahrer gezielt Nebenstraßen und eine gleichmäßige Fahrweise. Auch KI half laut Škoda bei der Routenplanung. Starkes Beschleunigen und Bremsen wurde möglichst vermieden. Das Unternehmen betont selbst, dass diese Fahrweise nicht dem normalen Alltag entspricht.

Ich finde den Versuch dennoch bemerkenswert. 936 Kilometer mit einem großen elektrischen Siebensitzer zeigen, welches Effizienzpotenzial moderne Elektroautos unter optimalen Bedingungen inzwischen bieten.

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