Mobilität

Hyundai wirbt mit der „Mobilität der Zukunft“

Autor-Bild
Von
Google News
|

Hyundai hat ein neues Infotainmentsystem, welches einige von euch, sofern sie uns intensiver verfolgen, sicher schon kennen. Es nennt sich Pleos OS und wird bei uns in Europa erstmals mit dem Ioniq 3 eingeführt (und in Korea mit dem Grandeur).

Im Innenraum gibt es einen neuen Aufbau mit Displays und Tasten, der an Tesla erinnert (die Software optisch übrigens auch), nur gibt es hier mehr Tasten und ein kleines Display hinter dem Lenkrad. Viel wichtiger ist bei Pleos aber die Software.

Damit bekommt Hyundai (und Kia und Genesis) endlich eine (hoffentlich) gute und verlässliche Software, das war bisher nicht die Stärke der Marken. Und dahinter steckt Android Automotive, auch wenn Hyundai das nicht gerne direkt erwähnt.

Man verzichtet nämlich auf Google, was bedeutet, dass es einen „App Market“ der Hyundai Motor Group gibt. Dinge wie Spotify und YouTube sind dabei, aber man muss sich selbst darum kümmern, dass die Entwickler ihre Apps dort anbieten.

Gleo AI als hauseigene KI

Dazu kommt die Gleo AI, die ein Large Language Model (LLM) nutzt und das wird, wenn ich das richtig verstanden habe, selbst entwickelt, ist also nicht eingekauft. Ich konnte jedenfalls nichts dazu finden, eigentlich würde mich das sehr wundern.

Bis 2030 soll Pleos Connect in rund 20 Millionen Fahrzeugen der Hyundai Motor Group verfügbar sein, nach dem Ioniq 3 dürfte es also Schlag auf Schlag weiter gehen und ich rechne zeitnah mit Facelifts beim Ioniq 5 und weiteren Modellen.

BMW M3: So will BMW die Verbrenner-Fans zum Elektroauto locken

BMW plant für 2027 einen elektrischen M3 und somit das erste echte M-Modell mit einem vollelektrischen Antrieb. Bis zu 1.000…

4. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Hyundai wirbt mit der „Mobilität der Zukunft“
Weitere Neuigkeiten
Apple Watch: Neues Armband und Watchface für 2026 vorgestellt
in Wearables
Outbank integriert REWE, dm und Globus
in Software
Dieser Android-TV-Launcher sieht fast aus wie Apple TV
in Software
Skoda nennt Datum für sein neues Elektroauto
in Mobilität
Telekom 5g
Telekom gewinnt große Leserwahl gleich viermal – congstar ist bester Mobilfunkanbieter
in Telekom
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom erreicht Glasfaser-Ziel in Berlin viel früher als geplant
in Telekom
iPhone 18 Pro: Apple plant eine „aggressive Preis-Strategie“
in Smartphones
Postbank Zentrale
Postbank Zinssparen geht in die nächste Runde – 2,7% p. a. für 12 Monate
in Fintech
comdirect bietet Junior-Depot mit Sparplanzuschuss
in Fintech
Sky Logo Header
Sky baut Cinema-Sender um
in Unterhaltung