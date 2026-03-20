IKB passt Zinsen für Festgelder an

Die IKB Bank passt ihre Festgeldzinsen an. Ab sofort gelten neue Zinssätze für unterschiedliche Laufzeiten.

Die IKB Deutsche Industriebank passt ihre Konditionen für Festgeld und Festgeld Flex an. Die Änderungen gelten für Neuabschlüsse seit dem 19.03.2026 und betreffen vor allem leichte Zinssenkungen bei mittleren Laufzeiten sowie punktuelle Anpassungen nach oben.

Beim klassischen Festgeld sinken die Zinssätze bei Laufzeiten von 12 Monaten bis 5 Jahren jeweils um 0,10 Prozentpunkte, während die 7-jährige Laufzeit unverändert bei 2,80 Prozent bleibt und die 10-jährige Laufzeit auf 2,90 Prozent steigt. Beim Festgeld Flex werden die Zinssätze für 7 und 10 Jahre jeweils von 2,25 auf 2,30 Prozent p. a. angehoben.

Aktuelle Festgeldzinsen der IKB im Überblick

12 Monate: 2,30 % p. a.

2 Jahre: 2,50 % p. a.

3 Jahre: 2,60 % p. a.

4 Jahre: 2,70 % p. a.

5 Jahre: 2,75 % p. a.

7 Jahre: 2,80 % p. a.

10 Jahre: 2,90 % p. a.

Um ein Festgeld bei der IKB nutzen zu können, wird zunächst ein kostenfreies Cashkonto eröffnet. Dieses dient als Verrechnungskonto für die Geldanlagen bei der IKB. Im Anschluss können Kunden im Online-Banking Ihre Geldanlage abschließen.

Die Kontoeröffnung ist unter anderem per Video-Identifikation möglich.

Die gesetzliche Einlagensicherung in Höhe von maximal 100.000 Euro pro Person wird durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) geleistet. Zusätzlich ist die IKB Deutsche Industriebank AG dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (ESF) angeschlossen.

Zum IKB Festgeld →

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