Mobilität

Volvo erklärt: Nur so können Elektroautos günstiger werden

Autor-Bild
Von
|

Volvo begrüßt die Konkurrenz aus China, so Erik Severinson im Rahmen eines Events von Automotive News Europe. Wobei die schwedische Premiummarke ja genau genommen mittlerweile selbst in der Hand von Chinesen (Geely) ist.

Aber man muss auch die anderen Konkurrenten aus China genau beobachten und diese Herausforderung annehmen und dazulernen. Sie machen das mit den Elektroautos und dem Umgang mit Kunden gut, da kann auch Volvo noch lernen.

Elektroautos: Akkukosten sind das Problem

Plug-in-Hybride werden für Volvo noch eine Weile die Basis bleiben „mindestens eine weitere Generation“, so der Chief Commercial Officer von Volvo. Elektroautos müssen im Preis runter und es gibt vor allem einen großen Hebel, wie das geht.

Die größten Kosten bei einem Elektroauto entstehen durch die Batterie. Wenn ich die Batteriegröße halbieren kann, senke ich die Fahrzeugkosten um 30 Prozent. Das ist der Weg in die Zukunft.

Es geht also um kleinere Akkus und dennoch mehr Reichweite oder günstigere Akkutechnologien. Wissen, dass man auch in der EU benötigen würde, so Volvo, bisher aber fehlt und in China eingekauft wird. Asiatische Marken sind bei Batterien deutlich weiter und man muss schauen, dass man den Anschluss nicht verliert.

BMW M3: Das Elektroauto für „die neue Ära“ wird heute gezeigt

BMW plant das erste Elektroauto von BMW M, denn wir bekommen mit dem i3 nicht nur einen elektrischen 3er in…

12. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Volvo erklärt: Nur so können Elektroautos günstiger werden
Weitere Neuigkeiten
expert gewährt 10 Euro Rabatt bei Zahlung mit Wero
in Schnäppchen
Trade Republic erhöht die Zinsen
in Fintech
Google haftet für falsche Aussagen in der KI-Übersicht
in Dienste | Update
Stellantis Direktbank
Stellantis Direktbank vollzieht Zinserhöhung für Tagesgeld und Festgeld
in Fintech
Werbung in Xbox-Spielen: Microsoft äußert sich
in Gaming
Apple Watch: Diese Funktion fällt wohl mit watchOS 27 weg
in Firmware und Updates
BMW M3: Das Elektroauto für „die neue Ära“ wird heute gezeigt
in Mobilität
Google Home Speaker kommt: Nächste Woche geht es los
in Smart Home
Apple Homepod 2023 Header
Apple TV und HomePods „am Ende“: Bereit für neue Hardware
in Smart Home
MG2 erstmals gezeigt: Erste Bilder des günstigen Elektroautos
in Mobilität