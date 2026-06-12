Wie Huawei erfolgreich eine Android-Alternative aufbaut

Huawei wurde vom US-Embargo vor ein paar Jahren hart getroffen und musste sich von Android mit Google-Apps trennen. Danach fiel man in ein Loch, aus dem man sich aber sehr schnell wieder herauskämpfte – vor allem auf dem Heimatmarkt.

Nach ein paar Experimenten entschied sich Huawei dazu, dass man Android, auch als Open Source-Version, den Rücken kehrt und mit Harmony OS ein eigenes OS entwickelt. Das ist die Basis für alle neuen Produkte, nicht nur für Smartphones.

Harmony OS wird immer erfolgreicher

Bald startet Version 7 in China, natürlich mit noch mehr KI, aber Richard Yu hat auf einem Event auch verraten, dass man mit Version 7 mittlerweile 66 Millionen Geräte auf dem Markt hat. Und die Plattform kommt jetzt auf über 40 Millionen Apps.

Der nächste Meilenstein sollen 100 Millionen Geräte sein.

Harmony OS gibt es mittlerweile auch außerhalb von China, aber der Fokus liegt auf dem Heimatmarkt von Huawei, das ist klar. Huawei betonte letztes Jahr, dass man sich weiterhin als „Major Player“ auf dem Markt sieht und bringt viel Geduld mit.

Huawei fehlt leider bei uns in Europa

Schade, dass Huawei nicht mehr auf dem europäischen Markt für Smartphones (oder kaum noch) präsent ist, man war die einzige Marke, die Apple und Samsung ernsthaft unter Druck setzen konnte und bis heute baut man sehr gute Geräte.

Ob es irgendwann ein Comeback mit Google gibt? Schwer zu sagen, das hängt davon ab, ob die US-Regierung irgendwann einknickt oder ob China ein freies Land wird und Apps wie Google, Instagram und Co. erlaubt. Beides deutet sich nicht an.

Ich finde es aber beeindruckend, dass Huawei das gelingt, was Microsoft, Nokia, Blackberry und wie sie alle heißen nie gelungen ist. Man stellt sich dem Duopol von iOS und Android und das immer erfolgreicher. Konkurrenz ist für Nutzer immer gut.

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