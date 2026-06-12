Schnäppchen

expert gewährt 10 Euro Rabatt bei Zahlung mit Wero

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WERO (KI)

So langsam laufen die Promoaktionen für Wero an. Nicht nur Eventim und die Sparkassen sind dabei. Auch der Elektronikhändler expert gewährt bis Ende Juli 2026 einen Sofortrabatt bei Zahlung über den Dienst Wero.

Laut expert erhalten Kunden vom 10. Juni bis zum 31. Juli 2026 einen Rabatt von 10 Euro, wenn sie Bestellungen ab einem Warenwert von 50 Euro mit Wero bezahlen. Für die Inanspruchnahme der Aktion muss auf der Warenkorbseite der Gutscheincode „WERO10“ eingegeben werden.

Der angezeigte Preisnachlass wird laut expert nur wirksam, wenn die Bestellung tatsächlich mit Wero abgeschlossen wird. Andere Zahlungsarten sind von der Aktion ausgeschlossen. Zudem ist die Rabattaktion nach Angaben des Unternehmens nicht mit anderen Angeboten kombinierbar und gilt nur, solange das vorgesehene Kontingent verfügbar ist.

Wero-Rabattaktion bei expert im Überblick

Wichtige Bedingungen:

  • Aktionszeitraum vom 10. Juni bis 31. Juli 2026
  • 10 Euro Rabatt ab 50 Euro Bestellwert
  • Gutscheincode „WERO10“ erforderlich
  • Nur bei Bezahlung mit Wero gültig
  • Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar

Wero ist eine europäische Zahlungslösung. Nutzer können die Funktion über ihre Banking-App oder die Wero-App einrichten, ein Bankkonto verbinden und anschließend Zahlungen an Kontakte oder im Internet durchführen.

Zur Wero-Aktion bei expert →


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