Volkswagen baut Mega-Cloud mit Telekom-Tochter auf

Die Volkswagen Group setzt beim Aufbau ihrer neuen Private Cloud auf T-Systems als langfristigen Technologiepartner.

T-Systems wird die neue Group Private Cloud der Volkswagen Group aufbauen und weltweit für den Automobilkonzern betreiben. Die Infrastruktur soll künftig als zentrale Plattform für Anwendungen aller Konzernmarken dienen. Neue IT-Anwendungen werden laut Unternehmensangaben bereits in der Group Private Cloud 2.0 bereitgestellt.

Langfristig soll die neue Cloud-Lösung die klassische IT-Landschaft ergänzen. Darüber hinaus ist vorgesehen, zahlreiche bestehende Anwendungen schrittweise in die neue Umgebung zu überführen. Nach Angaben des Konzerns soll dadurch die Datenverarbeitung stärker innerhalb des europäischen Rechtsraums erfolgen.

Volkswagen setzt auf zentrale Cloud-Infrastruktur

Volkswagen-IT-Vorstand Hauke Stars erklärte, dass der Konzern seine digitale Widerstandsfähigkeit durch Technologiepartnerschaften, eigene Infrastruktur und europäische Initiativen stärken wolle. Laut seinen Angaben soll die Group Private Cloud dazu beitragen, künftig mehr Daten selbst zu verarbeiten.

Wichtige Eckpunkte

T-Systems baut und betreibt die neue Private Cloud.

Die Plattform soll alle Konzernmarken unterstützen.

Neue Anwendungen werden bereits dort bereitgestellt.

Bestehende Systeme sollen langfristig migriert werden.

T-Systems verweist auf Vorteile wie Kontrolle über Datenstandorte, Sicherheitsstandards und die Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Nach Angaben des Unternehmens bietet die T Cloud Private außerdem Funktionen für Skalierbarkeit, Automatisierung und den Zugang zu KI-Infrastrukturen.

Ich sehe in dem Projekt vor allem einen weiteren Schritt der Volkswagen Group, ihre IT-Strukturen zu vereinheitlichen und die Datenverarbeitung stärker innerhalb Europas zu verankern.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗