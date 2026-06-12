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Trade Republic erhöht die Zinsen

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Trade Republic (KI)

Der Neobroker Trade Republic passt ab dem 17. Juni seine Zinskonditionen an und gibt wie gewohnt erneut den EZB-Zinssatz vollumfänglich an seine Kunden weiter.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat einen neuen Einlagenzins von 2,25 % p. a. beschlossen. Wie schon in der Vergangenheit gibt Trade Republic diesen Zinssatz direkt an seine Kunden weiter und hebt sich damit von anderen Banken ab.

Kunden von Trade Republic erhalten somit ab dem 17. Juni 2026 die 2,25 % p. a. Zinsen auf ihr nicht investiertes Guthaben. Das Ganze greift ohne Begrenzung des Guthabens, wenn man auch das Trade Republic Girokonto nutzt. Die Zinsen werden täglich berechnet und monatlich ausgezahlt, wovon sowohl Neu- als auch Bestandskunden profitieren.

Das Guthaben wird auf Partnerbanken wie die Deutsche Bank, HSBC oder J.P. Morgan verteilt und bei höheren Guthaben in den Geldmarkt diversifiziert. Dabei erhalten die Kunden die Einlagensicherung der Partnerbanken und der getrennten Verwahrung der Geldmarktanteile vom Bankguthaben.

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  1. Mårtiň 💎
    sagt am

    Schön, dass sie es voll umfänglich weitergeben, zur Wahrheit gehört aber auch: Inflationsrate im Mai 2026 bei +2,6 %

    Antworten

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