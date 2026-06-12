Stellantis Direktbank vollzieht Zinserhöhung für Tagesgeld und Festgeld

Die Stellantis Direktbank erhöht zum heutigen 12. Juni 2026 die Zinsen für Tages- und Festgeldanlagen.

Neukunden erhalten beim Tagesgeld ab sofort 3,52 Prozent p. a. für drei Monate, während Bestandskunden weiterhin mit einem Zinssatz von 1,35 Prozent p. a. rechnen müssen. Zinserhöhungen gibt es auch bei den Festgeldern der Stellantis Direktbank. Im Detail schauen die wie folgt aus:

1 Jahr: Vorher: 2,71 % p. a. – Neu: 3,02 % p. a.

2 Jahre: Vorher: 2,81 % p. a. – Neu: 3,10 % p. a.

3 Jahre: Vorher: 2,91 % p. a. – Neu: 3,02 % p. a.

4 Jahre: Vorher: 2,91 % p. a. – Neu: 3,02 % p. a.

Um ein Best Festgeldkonto eröffnen zu können, benötigen Kunden zunächst ein Tagesgeldkonto bei der Stellantis Direktbank. Ist das Tagesgeldkonto vollständig eröffnet, können sie über Ihr Online-Banking das Festgeldkonto eröffnen. Die Kontoeröffnung ist unkompliziert unter anderem per Video-Identifikation möglich.

Alle Einlagen bei der Stellantis Direktbank sind durch den französischen Einlagensicherungsfonds (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution) bis zu einer Höhe von 100.000 Euro pro Kunde abgesichert.

Zur Stellantis Direktbank →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

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