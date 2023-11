IKEA Ormanäs: Neuer und günstiger Leuchtstreifen

IKEA erweitert das Portfolio an smarten Produkten mal wieder und hat passend zur dunklen Jahreszeit einen Leuchtstreifen namens „IKEA Ormanäs“ im Portfolio. Der ist neu, smart und mit einem Preis von 29,99 Euro auch durchaus preiswert.

Bisher findet man den IKEA Ormanäs nur im Shop in den Niederlanden, wo ihn heute iCulture entdeckt hat, aber ich gehe davon aus, dass er auch bald zu uns nach Deutschland kommt. Und wir sprechen hier übrigens über 4 Meter Länge.

Die Produktbilder von IKEA zeigen, dass nicht nur Weiß möglich ist, man kann auch Farben einstellen. Und auf der Rückseite ist direkt ein Klebeband angebracht, das muss man also nicht extra kaufen und kann den Leuchtstreifen direkt anbringen.

Finde ich preislich durchaus fair, die Konkurrenz bei Philips Hue ist da deutlich teurer und auch Alternativen sind nicht wirklich günstiger. Wird sicher der ein oder andere in Zukunft bei einem Besuch in einem IKEA Store so nebenbei mitnehmen.

