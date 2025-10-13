Im 5G-Netz der Telekom: HIGH-Tarife ändern sich

HIGH Mobile (gehört bald zu Freenet) ersetzt seine bisherigen Aktionstarife und bringt neue Optionen für 5G-Nutzer.

Die bisherigen Tarife HIGH 75 und HIGH 100 enden ab sofort. Stattdessen stehen die Tarife HIGH 50 und HIGH 70 wieder zur Verfügung. Der Tarif HIGH 25 bleibt unverändert, mit 25 GB für 9,99 € pro Monat. Laut Unternehmensangaben enthalten alle Tarife eine Telefon- und SMS-Flat sowie VoLTE- und WiFi-Call-Funktionalität.

Details zu den neuen HIGH-Tarifen

Die Tarife HIGH 50 5G und HIGH 70 5G bieten 50 bzw. 70 GB 5G-Volumen mit 50 Mbit/s Download und 25 Mbit/s Upload. Die monatlichen Kosten liegen bei 14,99 € für HIGH 50 und 19,99 € für HIGH 70. Ab dem 25. Monat erhöhen sich die Preise auf 24,99 € bzw. 29,99 €.

Bei Rufnummern-Mitnahme erhalten Nutzer einen Wechselbonus von 50 € bzw. 100 €. Alle Angebote haben eine Laufzeit von 24 Monaten, 0 Euro Anschlusspreis und 10 € Cashback.

Flex-Tarife mit monatlicher Kündigung

HIGH 50 5G Flex: 50 GB 5G für 14,99 € monatlich dauerhaft

HIGH 70 5G Flex: 70 GB 5G für 19,99 € monatlich dauerhaft

Telekom-Netz, 1 Monat Kündigungsfrist, 29,90 € Anschlusspreis

Optional 100 Mbit/s für 3,00 €/Monat

Für Kunden bedeutet die Tarifauswahl mehr Flexibilität, wobei sich die Kostenstruktur bei Langzeitverträgen und Flex-Tarifen schon spürbar unterscheidet. Ein Tarifvergleich ist wie üblich ratsam.

