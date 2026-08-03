iPhone 18 Pro: Apple könnte viele mit sehr hohem Preis überraschen

Tim Cook hat es vor seinem Abgang verlauten lassen: Das war erst der Anfang mit den Preiserhöhungen bei Apple, da kommt noch mehr. Vor allem das iPhone hat Apple bisher nicht angerührt, was sich dann aber nächsten Monat ändern dürfte.

Ein Apple iPhone Pro für über 1.500 Euro?

Vor allem das iPhone 18 Pro soll teurer werden und der bekannte Analyst und Insider „Jeff Pu“ schließt sich an und rechnet mit bis zu 300 Dollar mehr. In den USA. Bei uns würde es dann bei 1.499 Euro oder sogar 1.599 Euro losgehen.

Apple konnte beim iPhone 17 Pro noch einen kleinen Preis-Trick abfeuern, denn die 128 GB Speicher sind weg, man zahlt für 256 GB aber nicht so viel mehr im Einkauf. Das geht dieses Jahr nicht, da muss man den Basispreis also wirklich angeben.

Eine Preiserhöhung vor ein paar Jahren (als der Euro-Kurs schlecht war) zeigte, dass wir die Grenze beim iPhone erreicht haben, denn Apple hat die Preise im Jahr darauf direkt wieder gesenkt. Sowas macht Apple nicht, wenn es gekauft wird.

Das iPhone 17-Lineup läuft hervorragend und mit Blick auf den Preisanstieg geht Apple sicher von einem kleinen Crash aus. Kein Wunder, dass man also kurz vorher noch Leasing ins Leben gerufen hat. Direkte Verkäufe dürften 2026 einbrechen.

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