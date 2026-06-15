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ING überrascht Kunden mit neuem Abo-Modell

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Abos sind mittlerweile der Standard der App-Branche und obwohl die meisten von euch mit Sicherheit schon mehr als genug monatliche Abos und somit Ausgaben haben, kommen immer mehr Angebote dazu, die euch ein Abo anbieten wollen.

ING steigt hier mit ein und plant vier Abos, ING Go für 4 Euro im Monat, ING More für 7 Euro im Monat, ING Extra für 15,99 Euro im Monat und ING Max für 44,99 Euro im Monat. Auf der deutschen Seite von ING findet man die Abos noch nicht, dafür aber in anderen Ländern und daher gibt es auch schon eine Übersicht der Extras.

ING Go (l), ING More (m) und ING Extra (r)

Mit ING Max gibt es dann noch mehr, u.a. auch Dinge wie einen persönlichen Finanzplan, einen anderen Streamingdienst (Disney+) und mehr ING-Punkte.

Als ING-Kunde natürlich nervig, ich habe keine Lust auf ein neues Abo, vor allem, da die Abos, sobald sie eingeführt wurden, verändert werden. Mit der Zeit werden gewisse Stufen, vor allem die günstigeren, unattraktiver und man will mehr Geld. Und wieso muss jetzt auch eine Bank ein Abo-Paket mit Amazon und Co. haben?

Ich sehe das also skeptisch, auch wenn bisher noch nicht ganz klar ist, wie und wann die Abos bei ING Deutschland starten werden. Wie man hört, dauert es noch bis 2027. Es würde mich aber nicht wundern, wenn das alles noch 2026 startet.

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  1. Peter 🌟
    sagt am

    Ich würde sagen; Bank wechseln und zeigen, dass man das Abo Modell nicht unterstützt.

    Aber das hatte ich bereits getan. 😅

    Antworten

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