Microsoft könnte sich ganz von der Xbox trennen

Microsoft will die Xbox-Sparte komplett umkrempeln und betont offiziell und in vielen Interviews, dass sich wirklich etwas ändern muss. Aber es wird harte Folgen haben, angeblich stehen nächsten Monate massive Entlassungen im Team an.

Die Xbox soll profitabel werden und eine große Zukunft haben, klappt das aber nicht, dann schließt Microsoft laut The Information drastischere Maßnahmen nicht aus. Wie eine Tochtergesellschaft oder auch ein Joint Venture, so die Quelle.

Die Xbox-Sparte ist nicht mehr sicher

Mit so einem Schritt wäre auch ein Verkauf der Xbox-Sparte eine Option, die Satya Nadella, Chef von Microsoft, wohl nicht mehr ausschließt. Klingt nach: Entweder das klappt jetzt endlich mal mit der Xbox oder man trennt sich endgültig davon.

Mit so einer Einstellung wirft das bei mir aber die Frage auf, ob wir hier Windows Phone 2.0, Cortana 2.0, Microsoft Band 2.0 (…) sehen und Microsoft eigentlich gar nicht mehr so richtig Lust auf das Konsumentengeschäft hat. Oder jedenfalls der Chef, der ein sehr guter B2B CEO aber ein eher schlechter B2C CEO bisher ist.

Bisher gab es viele, wenn auch oft leere Worte. Hier und da schon ein paar Taten, aber die haben bisher mehr verwirrt als Klarheit in die Strategie gebracht. Das wird jetzt also ein entscheidender Zeitraum für die Xbox, 2026 und 2027 (wenn dann wohl die neue Xbox startet) wird Microsoft über deren Zukunft entscheiden.

Es fühlt sich langsam wie der letzte Angriff der Xbox an. Funktioniert dieser, gut, falls nicht, dann glaube ich nicht, dass Microsoft noch mehr Geld investieren wird.

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