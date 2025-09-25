Insta360 präsentiert neues KI-Speakerphone Wave

Insta360 hat ein neues Gerät vorgestellt: den Insta360 Wave. Dabei handelt es sich um ein professionelles Speakerphone mit integrierter KI-Aufnahmesuite, das in Meetings, Podcasts und ähnlichen Szenarien zum Einsatz kommen soll.

Das Gerät verfügt über ein 8-Mikrofon-Array mit 3D-Aufnahme, eine KI-basierte Rauschunterdrückung sowie eine automatische Entzerrung von Hall-Effekten. Ergänzt wird dies durch eine Touchscreen-Oberfläche, über die Nutzer Lautstärke, Aufnahmen und weitere Funktionen steuern können.

Der Wave bietet verschiedene Richtcharakteristiken wie Omni, Cardioid oder Stereo und kann damit für unterschiedliche Situationen wie Interviews oder Gruppenmeetings eingesetzt werden.

Insta360 Wave: Technische Ausstattung und KI-Funktionen

Neben klassischen Audiofunktionen wie Echo-Unterdrückung, automatischer Pegelanpassung und vollduplexfähiger Übertragung verfügt das Gerät über 32 GB internen Speicher. Damit sollen bis zu 1.000 Stunden Audio aufgezeichnet werden können. Eine Besonderheit ist eine Voraufzeichnungsfunktion, die die letzten fünf Minuten vor Beginn einer Aufnahme speichert.

Darüber hinaus ist das Gerät auf die Zusammenarbeit mit der ebenfalls neuen KI-Plattform Insta360 InSight ausgelegt. Diese soll unter anderem Transkriptionen in 99 Sprachen, Sprechererkennung und die Erstellung von To-do-Listen ermöglichen. Für Käufer ist ein Basic-Paket mit 300 Minuten Transkriptionszeit im Monat enthalten. Ein kostenpflichtiges Upgrade auf den Pro-Plan mit mehr Kapazität ist möglich.

Markteinführung, Zubehör und Preis

Der Wave ist ab dem 25. September 2025 erhältlich, unter anderem bei Amazon. Der Einführungspreis liegt laut Hersteller bei 319 Euro. Zum Lieferumfang gehören verschiedene Zubehörteile wie ein Tischhalter, Kabel und optional erweiterbare Steuergeräte. Künftig soll eine drahtlose Kopplung mehrerer Geräte per Firmware-Update verfügbar sein, um auch größere Räume abzudecken.

Zentrale Funktionen im Überblick

8-Mikrofon-Array mit 48 kHz Auflösung und bis zu 5 Metern Reichweite

KI-gestützte Rauschunterdrückung, Echokompensation und Dereverberation

Touchscreen-Bedienung mit Cloud-Upload und Direktsteuerung

32 GB Speicher für bis zu 1.000 Stunden Audio

Integration mit Insta360 InSight für Transkription und Meeting-Assistenz

Preis: 319 Euro (Stand Markteinführung)

