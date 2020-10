Insta360 teasert die nächste 360-Grad-Kamera an

Insta360 hat die Seite für den Launch der nächsten 360 Grad Kamera freigeschaltet. Unter dem Motto “Mehr Möglichkeiten in deiner Tasche” bekommt man hier schon einen Clip zu sehen, der die Features der neuen Kamera präsentiert.

Am 28. Oktober 2020 soll es soweit sein und das “Impossible in your Pocket” präsentiert werden.

Auf der oben genannten Seite kann man sich auch optional für den Newsletter eintragen, um den Start der neuen Kamera nicht zu verpassen.

Wenn euch Insta360 generell interessiert – wir haben hier erst kürzlich die Insta360 One R Twin Edition getestet und in diesem Video vorgestellt.

Bezüglich des Launch-Termins der neuen Kamera am 28. Oktober 2020 halten wir euch selbstverständlich mit allen News auch auf dem Laufenden. Stay tuned!

