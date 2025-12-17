Instagram: Ein neuer Ort für eure Reels kommt
Falls ihr gerne mal vor dem TV sitzt und Doomscrolling bei den Reels in Instagram betreibt, dann könnte euch interessieren, dass Meta auf euren TV möchte. Statt am Smartphone kann man die Reels jetzt auch erstmals direkt am TV anschauen.
Zum Start ist die Sache aber noch stark eingeschränkt, denn das funktioniert nur mit Fire TV-Geräten von Amazon und nur in den USA. Aber Adam Mosseri, Chef von Instagram, betonte im Herbst, dass man den TV als Plattform erobern möchte.
Als jemand, der quasi kaum Reels, TikToks oder whatever schaut, ist mir das recht egal, aber ich finde es interessant, dass diese Diente den TV als neue Plattform sehen. TikTok gibt es mittlerweile auch auf zahlreichen TV-Geräten da draußen.
