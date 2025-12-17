Smartphones

So will Apple das iPhone Air doch noch retten

Autor-Bild
Von
|

Das Apple iPhone Air kommt nicht gut an und es hat sicher keiner mit einem großen Erfolg gerechnet, aber es blieb wohl hinter den Erwartungen des Unternehmens. Es wird daher überarbeitet und das nächste iPhone Air steht erst Anfang 2027 an.

Wir haben schon gehört, dass Apple die zweite Generation noch einmal stärker überarbeiten und eine zweite Kamera hinzufügen möchte und das behauptet jetzt auch The Information. Eine Ultraweitwinkel-Kamera soll das Setup bald ergänzen.

Das iPhone Air soll günstiger werden

Es gibt aber noch ein Ziel für die zweite Generation, denn Apple möchte den Preis senken. Das iPhone Air ist viel zu teuer für diese Ausstattung und daher überhaupt nicht preisstabil. Man bekommt es seit Marktstart für 999 Euro statt 1.199 Euro.

Das iPhone Air ist sogar teilweise günstiger als ein iPhone 17 und verkauft sich dennoch schlechter, der Preis muss also ordentlich runter. Neue Hardware unter der Haube, eine zweite Kamera und ein attraktiverer Preis, so will man es retten.

Schauen wir mal, denn die Ära der dünnen Smartphones ist gescheitert, bevor sie richtig durchstartete. Apple gibt aber noch nicht auf, angeblich ist das iPhone Air für drei Generationen geplant. Ich vermute, dass das iPhone Air 2 entscheidend für die Zukunft des Modells ist. Sollte das nicht gut ankommen, kommt kein Air 3.

Apple baut das iPhone-Lineup massiv aus

Apple baut sein iPhone-Lineup in den nächsten Jahren massiv aus und plant auch drei komplett neue Modelle für die Zukunft.…

16. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / So will Apple das iPhone Air doch noch retten
Weitere Neuigkeiten
Telekom 1
Telekom startet automatischen Betrugsschutz für alle Mobilfunkkunden
in Telekom
Das Apple iPhone 18 bekommt endlich eine gute Kamera-Taste
in Smartphones
Call Of Duty Modern Warfare
Call of Duty 2027: Neustart mit neuer Marke geplant
in Gaming
Apple iPad mini mit OLED und A20 Pro soll Ende 2026 kommen
in Tablets
Samsung kündigt Flaggschiff-TV ohne OLED an
in News
Apple Imac Pro Header
Apple: Die „große“ Überraschung beim iMac
in Computer und Co.
Apple baut das iPhone-Lineup massiv aus
in Smartphones
Das Verbrenner-Aus ab 2035 ist offiziell Geschichte
in Mobilität
Marathon: „Neue“ Vision für das Shooter-Franchise vorgestellt
in Gaming
fraenk erteilt Multi-SIM bewusst eine Absage
in Provider