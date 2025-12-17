So will Apple das iPhone Air doch noch retten

Das Apple iPhone Air kommt nicht gut an und es hat sicher keiner mit einem großen Erfolg gerechnet, aber es blieb wohl hinter den Erwartungen des Unternehmens. Es wird daher überarbeitet und das nächste iPhone Air steht erst Anfang 2027 an.

Wir haben schon gehört, dass Apple die zweite Generation noch einmal stärker überarbeiten und eine zweite Kamera hinzufügen möchte und das behauptet jetzt auch The Information. Eine Ultraweitwinkel-Kamera soll das Setup bald ergänzen.

Das iPhone Air soll günstiger werden

Es gibt aber noch ein Ziel für die zweite Generation, denn Apple möchte den Preis senken. Das iPhone Air ist viel zu teuer für diese Ausstattung und daher überhaupt nicht preisstabil. Man bekommt es seit Marktstart für 999 Euro statt 1.199 Euro.

Das iPhone Air ist sogar teilweise günstiger als ein iPhone 17 und verkauft sich dennoch schlechter, der Preis muss also ordentlich runter. Neue Hardware unter der Haube, eine zweite Kamera und ein attraktiverer Preis, so will man es retten.

Schauen wir mal, denn die Ära der dünnen Smartphones ist gescheitert, bevor sie richtig durchstartete. Apple gibt aber noch nicht auf, angeblich ist das iPhone Air für drei Generationen geplant. Ich vermute, dass das iPhone Air 2 entscheidend für die Zukunft des Modells ist. Sollte das nicht gut ankommen, kommt kein Air 3.

