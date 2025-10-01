Amazon setzt für neue Alexa auf Echos mit Display

In den letzten Jahren kamen immer mehr Echo-Speaker bei Amazon auf den Markt, die ein Display hatten. Smarte Lautsprecher ohne Display dominierten zwar noch, aber es wurde deutlich, dass die Echo-Reihe mit Display in den Fokus rückt.

Mit der neuen Generation, die speziell für Alexa+ entwickelt wurde, gibt es zwei neue Lautsprecher ohne Display, den Amazon Echo Studio und den Amazon Echo Dot Max. Nur wenige Tage später, nämlich am 12. November, starten aber auch zwei neue Echos mit Display, denn wir bekommen den Echo Show 8 und 11.

Für die neue Generation möchte Amazon bei uns 199,99 Euro bzw. 239,99 Euro haben und es gibt ein überarbeitetes Design, neue Displays, mehr Leistung und besseren Sound. Doch die wichtigste Funktion, nämlich Alexa+, wird zum Start vielleicht noch nicht verfügbar sein. Die neue Version ist noch in der Testphase.

Für den Herbst hat Amazon also einen großen und kleinen Lautsprecher und einen großen und kleinen Display-Lautsprecher. Experimente gibt es in diesem Jahr nicht und das ist vielleicht auch ganz gut so, denn man hat noch viele Probleme bei Alexa 2.0 und bevor man die Hardware ausbaut, muss die Software erst stabil laufen.

