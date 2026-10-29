Internet ohne Festnetz: congstar plant neue 5G-Alternative mit unbegrenztem Datenvolumen

Der Mobilfunkanbieter congstar startet am 3. November 2026 mit 5G Zuhause einen neuen Internettarif mit unbegrenztem Datenvolumen.

Das geht aus offiziellen Informationen hervor, die mobiFlip vorliegen. Das neue Angebot richtet sich an Haushalte, an deren Adresse kein Festnetzanschluss verfügbar ist. Die Internetversorgung erfolgt stattdessen über das Mobilfunknetz der Telekom per SIM-Karte. Ein Technikertermin ist dafür laut congstar nicht erforderlich.

Anders als beim bereits bekannten congstar Homespot ist 5G Zuhause allerdings an einen festen Standort innerhalb Deutschlands gebunden. Eine Nutzung an wechselnden Orten ist damit nicht vorgesehen.

congstar 5G Zuhause: Zwei Tarife mit bis zu 100 Mbit/s

Zum Start stehen zwei Geschwindigkeitsstufen zur Auswahl. Beide bieten unbegrenztes Datenvolumen und werden sowohl mit einer Laufzeit von 24 Monaten als auch als monatlich kündbare Flex-Variante angeboten.

Die beiden Tarife im Überblick:

5G Zuhause 50: Bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload.

Bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload. 5G Zuhause 100: Bis zu 100 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload.

Bis zu 100 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload. Datenvolumen: In beiden Tarifen unbegrenzt am festgelegten Standort.

Eine Besonderheit betrifft die Verfügbarkeit. Nach den uns vorliegenden Informationen wird congstar 5G Zuhause zunächst ausschließlich innerhalb der regulären Zuhause-Bestellstrecke angeboten. Der Tarif erscheint dort nur, wenn an der angegebenen Adresse kein Festnetzanschluss verfügbar ist.

Damit handelt es sich vorerst nicht um eine frei wählbare Alternative zu bestehenden DSL- oder Glasfaseranschlüssen. Angaben zu den monatlichen Preisen liegen uns bislang nicht vor.

Für Haushalte ohne verfügbaren Festnetzanschluss könnte das neue Angebot durchaus interessant sein. Vor allem das unbegrenzte Datenvolumen macht den Unterschied zu vielen klassischen Mobilfunktarifen. Wie attraktiv congstar 5G Zuhause tatsächlich ist, hängt allerdings auch vom noch unbekannten Preis und der Mobilfunkversorgung am jeweiligen Standort ab. Sobald der Tarif offiziell startet, werden wir entsprechend berichten.

Zu congstar Zuhause →

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