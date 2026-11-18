Eine Verivox-Studie zeigt, dass Internettarife nach Ablauf der Einstiegsrabatte durchschnittlich 186 Prozent teurer werden.

Das Vergleichsportal hat 679 Internettarife für Neukunden untersucht. Bei 62 Prozent der Angebote gibt es zunächst vergünstigte Grundgebühren. Besonders häufig enden diese Rabatte nach sechs Monaten (47 Prozent) oder bereits nach drei Monaten (29 Prozent).

Internettarife: Große Preisunterschiede nach den Rabattmonaten

Während der Rabattphase zahlen Kunden durchschnittlich 18,67 Euro monatlich. Anschließend steigt die Grundgebühr im Schnitt auf 53,48 Euro. Das entspricht einem Aufschlag von 34,81 Euro. Jeder fünfte untersuchte Tarif startet sogar mit weniger als zehn Euro pro Monat.

Wie groß die Unterschiede ausfallen können, zeigen zwei Beispiele:

Telekom Glasfaser 1.000 mit MegaStream: 9,95 Euro für drei Monate, anschließend 102,95 Euro monatlich. Das entspricht einem Anstieg um rund 935 Prozent.

9,95 Euro für drei Monate, anschließend 102,95 Euro monatlich. Das entspricht einem Anstieg um rund 935 Prozent. PŸUR Kombi 1000 mit PŸUR TV HD: 9,99 Euro für zehn Monate, danach 69,98 Euro monatlich. Der Aufschlag beträgt rund 600 Prozent.

Die Rabattmodelle unterscheiden sich je nach Anbieter. Während O2 viele Vergünstigungen über das erste Jahr verteilt, konzentriert sich die Telekom stärker auf die ersten Monate. 1&1 bietet alternativ auch Tarife mit „dauerhaft“ konstantem Monatspreis an.

Nach 24 Monaten drohen weitere Preissteigerungen

Bei 66 Prozent der untersuchten Tarife steigen die effektiven monatlichen Kosten ab dem 25. Vertragsmonat nochmals. Laut Verivox beträgt der Aufschlag durchschnittlich 9,65 Euro beziehungsweise 25 Prozent. Einzelne Angebote verteuern sich sogar um mindestens 35 Euro monatlich.

Die Untersuchung berücksichtigt Tarife mit bis zu 1.000 Mbit/s über verschiedene Anschlusstechnologien. Einmalige Boni und kostenlose Hardware wurden nicht einbezogen. Datenstand ist der 9. Oktober 2026.

Für Verbraucher lohnt sich deshalb ein Blick auf die Gesamtkosten über 24 Monate statt auf den beworbenen Einstiegspreis. Und wer seinen Vertrag schon länger nutzt, sollte die Rechnung ebenfalls prüfen. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit sind Internetverträge monatlich kündbar.

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