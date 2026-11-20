Kriminelle lassen ahnungslose Menschen mit echten Ausweisen Bankkonten eröffnen, die anschließend für Geldwäsche genutzt werden sollen.

Eine Auswertung des Identifizierungsdienstleisters WebID zeigt, wie Betrüger dabei vorgehen. Untersucht wurden mehr als 2.100 Social-Engineering-Fälle aus Video-Identifizierungen zwischen Ende Mai und November 2026. Die Betroffenen handeln dabei nicht aus eigenem Antrieb, sondern werden gezielt manipuliert.

Falsche Jobangebote als häufige Betrugsmasche

Mehr als ein Viertel der Betroffenen wird laut WebID über gefälschte Stellenangebote angeworben. Beispielsweise sollen sie angeblich Apps testen und dafür ein Bankkonto eröffnen. Tatsächlich soll dieses später als sogenanntes Finanzagentenkonto für Geldwäsche dienen.

Rund ein Fünftel der Fälle geht auf Betrugsmaschen zurück, bei denen Täter eine persönliche Beziehung vortäuschen. Wer sich anschließend weigert mitzumachen, wird teilweise mit erfundenen Vertragsstrafen unter Druck gesetzt.

Besonders problematisch: Die Identität ist echt, die Dokumente ebenfalls. Für Banken ist deshalb nicht ohne Weiteres erkennbar, dass der Kunde manipuliert wurde. Ermittlungen können sich später sogar gegen die getäuschten Kontoinhaber richten.

Social Engineering betrifft auch ältere Menschen

Die Altersverteilung überrascht durchaus. Knapp ein Drittel der Betroffenen ist jünger als 35 Jahre. Fast jeder Fünfte ist dagegen zwischen 55 und 64 Jahre alt, jeder Vierte sogar mindestens 65 Jahre.

WebID fordert deshalb, mögliche Manipulationen bereits während der Kontoeröffnung zu erkennen. Auffälligkeiten aus der Identifizierung sollten außerdem in die spätere Betrugsüberwachung einfließen.

Gut zu wissen Die Untersuchung hat allerdings eine Einschränkung: Berücksichtigt wurden ausschließlich erkannte und abgelehnte Identifizierungsvorgänge. Wie viele manipulierte Kontoeröffnungen tatsächlich erfolgreich sind, geht daraus nicht hervor.

Ab dem 10. Juli 2027 gilt zudem die neue EU-Geldwäscheverordnung (AMLR). Die Verantwortung für die Kundensorgfaltspflichten bleibt dabei laut WebID bei den Banken, selbst wenn sie die Identitätsprüfung an externe Dienstleister auslagern.

Technisch korrekte Identitätsprüfungen allein reichen eben nicht aus, wenn der Mensch vor der Kamera bereits von Betrügern gesteuert wird.

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