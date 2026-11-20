Mercedes-Benz hat als erster Hersteller in Deutschland die KBA-Zulassung für assistiertes Point-to-Point-Fahren erhalten.

Die Genehmigung betrifft das System MB.DRIVE ASSIST PRO, das den Fahrer auf der gesamten Navigationsroute unterstützen soll, einschließlich komplexer Situationen im Stadtverkehr. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat die Freigabe nach umfangreichen Tests auf Grundlage der neuen UN-Regelung R171 erteilt.

Mercedes-Benz: Fahrassistenz erhält offizielle Zulassung

Über die geplante Einführung von MB.DRIVE ASSIST PRO hatten wir bereits im Oktober berichtet. Damals stellte Mercedes die Funktionen und den Zeitplan vor. Neu ist jetzt die behördliche Genehmigung für Deutschland.

Das System kann unter anderem Spurwechsel durchführen, an Kreuzungen abbiegen sowie an Ampeln bremsen und wieder anfahren. Es handelt sich allerdings weiterhin um ein SAE-Level-2-System. Der Fahrer muss den Verkehr überwachen und jederzeit eingreifen können.

Erst vor wenigen Tagen hatte Mercedes außerdem freihändiges Fahren bis 130 km/h auf deutschen Autobahnen angekündigt. MB.DRIVE ASSIST PRO geht mit seiner Unterstützung entlang der gesamten Navigationsroute darüber hinaus.

Marktstart bleibt für 2027 geplant

Am bisherigen Zeitplan ändert sich nichts. Ab Dezember 2026 dürfen ausgewählte Kunden in Stuttgart und München die Technik vorab testen. Die reguläre Einführung in Deutschland ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen.

Anschließend soll die Funktion schrittweise für Pkw und Vans mit unterschiedlichen Antriebsarten verfügbar werden. Geeignete Bestandsfahrzeuge können per Softwareupdate nachgerüstet werden.

Die zugrunde liegende UN-Regelung R171 soll voraussichtlich im Januar 2027 in Kraft treten und könnte eine spätere Einführung in weiteren Märkten erleichtern. Konkrete Preise und unterstützte Modelle nennt Mercedes weiterhin nicht.

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