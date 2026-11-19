Die Bundesnetzagentur verweigert 1&1 weiterhin den Zugang zu wichtigen Mobilfunkfrequenzen unterhalb von 1 GHz.

Der Netzbetreiber will deshalb noch heute die Europäische Kommission einschalten. Geprüft werden soll, ob die Frequenzvergabe an Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica eine unzulässige staatliche Beihilfe darstellt.

Hintergrund ist eine Entscheidung der Bundesnetzagentur vom März 2025. Damals wurden Frequenznutzungsrechte ohne die bislang übliche Auktion verlängert. Nach Darstellung von 1&1 zahlen die drei etablierten Netzbetreiber dafür Gebühren deutlich unterhalb des Marktwertes.

1&1 kritisiert Frequenzvergabe der Bundesnetzagentur

Besonders problematisch ist aus Sicht von 1&1 der fehlende Zugang zum sogenannten Low-Band-Spektrum. Frequenzen unterhalb von 1 GHz ermöglichen eine größere Reichweite und eine bessere Versorgung innerhalb von Gebäuden.

Die Bundesnetzagentur hatte 2025 eine mögliche gemeinsame Nutzung solcher Frequenzen mit anderen Netzbetreibern in Aussicht gestellt. Mit der heutigen Entscheidung bleibt dieser Weg für 1&1 vorerst versperrt.

Auch juristisch geht der Streit weiter. Das Verwaltungsgericht Köln hat am 18. November beschlossen, dem Europäischen Gerichtshof die Frage vorzulegen, ob der Verzicht auf ein wettbewerbliches Vergabeverfahren mit dem EU-Beihilferecht vereinbar ist.

Für 1&1 hat die Situation konkrete wirtschaftliche Folgen. Selbst dort, wo bereits eigene Antennen stehen, muss das Unternehmen nach eigenen Angaben weiterhin kostenpflichtiges National Roaming über Vodafone nutzen.

Dabei wächst das eigene Mobilfunknetz. Laut 1&1 erreicht es inzwischen rund 37 Prozent der Haushalte. Bis Dezember 2026 sollen es etwa 40 Prozent sein. Im aktuellen IMTEST-Netztest landete 1&1 zudem auf dem zweiten Platz.

Der Streit betrifft damit nicht nur die Verteilung wertvoller Frequenzen. Für den vierten deutschen Netzbetreiber geht es auch darum, wie unabhängig er sein eigenes Netz überhaupt betreiben kann.

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