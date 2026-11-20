Rakuten TV erweitert im November 2026 sein kostenloses Streaming-Angebot in Deutschland um drei FAST-Channels und neun Filme.

Mit ZDF zu Hause, The FBI Files und Deutsche Welle kommen drei weitere werbefinanzierte Sender auf die Plattform. FAST steht für kostenloses, werbefinanziertes Streaming mit einem festen Programmablauf. Ein kostenpflichtiges Abonnement ist dafür nicht erforderlich.

Neben den neuen Sendern gibt es weitere Filme, die sich kostenlos mit Werbung anschauen lassen. Auch das kostenpflichtige Angebot zum Kaufen und Leihen wird ausgebaut.

Drei neue kostenlose Sender bei Rakuten TV

Die neuen FAST-Channels decken recht unterschiedliche Interessen ab:

ZDF zu Hause: Sendungen rund um Wohnen, Garten, Kochen, Heimwerken, Reisen und Lifestyle.

Sendungen rund um Wohnen, Garten, Kochen, Heimwerken, Reisen und Lifestyle. The FBI Files: Deutschsprachiger Crime- und Mystery-Sender mit Einblicken in die Ermittlungsarbeit und forensischen Methoden des FBI.

Deutschsprachiger Crime- und Mystery-Sender mit Einblicken in die Ermittlungsarbeit und forensischen Methoden des FBI. DW (Deutsche Welle): Englischsprachiger Nachrichtensender mit internationalen Nachrichten, Dokumentationen sowie Beiträgen zu Wissenschaft und Kultur.

Neue Filme im November 2026: Kostenlos und kostenpflichtig

Im kostenlosen, werbefinanzierten Bereich (AVOD) sind neun weitere Filme verfügbar. Darunter befinden sich mit I Saw Mommy Kissing Santa Claus und Pups Alone auch zwei Titel für die bevorstehende Weihnachtszeit.

Neu und kostenlos mit Werbung:

I Saw Mommy Kissing Santa Claus

Pups Alone

Outcast

God of War

The President’s Man

Flawless

The Nest

Rebel in the Rye

10 Items or Less

Wer lieber aktuelle Filme kauft oder ausleiht, findet ebenfalls Nachschub. Dazu gehört Christopher Nolans The Odyssey, der zum Kauf bereitsteht. Kraken lässt sich inzwischen ausleihen.

Neu im Kauf- und Leihangebot:

The Dog Stars

Kraken

Heart of the Beast

Verity

The Odyssey

Zu den weiteren Neuzugängen zählen Heart of the Beast von David Ayer mit Brad Pitt und J.K. Simmons sowie Ridley Scotts Romanverfilmung The Dog Stars mit Jacob Elordi. Verity basiert auf dem Thriller von Colleen Hoover und ist mit Dakota Johnson, Anne Hathaway und Josh Hartnett besetzt.

Diese Inhalte schauen Nutzer bei Rakuten TV besonders häufig

Rakuten TV hat außerdem einige Nutzungsdaten für Deutschland veröffentlicht. In den ersten drei Quartalen 2026 waren Drama, Action, Thriller, Komödie und Abenteuer die fünf beliebtesten Genres im kostenlosen On-Demand-Angebot.

Zu den meistgesehenen Filmen gehörten The Island, The Adventurers und The Blackout. Bei den Serien waren vor allem Krimiformate gefragt, darunter Vera, Profiling Paris und Rectify.

Rakuten TV ist über Smart-TVs, Smartphones, Tablets und die Website rakuten.tv erreichbar. Für die kostenlosen Inhalte ist kein Abonnement erforderlich. Wer Filme kauft oder leiht, bezahlt diese dagegen einzeln.

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