Rockstar hat endlich Zahlen für GTA 6 genannt und verraten, dass sich das Spiel sage und schreibe 32,5 Millionen (!) Mal in den ersten 24 Stunden verkauft hat. So schnell hat sich bisher kein Spiel verkauft.

Es gibt übrigens ca. 140 Millionen Konsolen auf dem Markt, auf denen GTA 6 läuft. Leider hat Rockstar nicht verraten, wie sich das auf die Konsolen aufteilt. Die PS5 dürfte aber klar die Zahlen dominieren.

Und das lässt natürlich die Kasse klingeln und sorgt für einen Umsatz von 3,8 Milliarden Dollar am ersten Tag. Die Kosten lagen bei unter 1,5 Milliarden Dollar und sollten somit direkt an Tag 1 gedeckt sein.

Das ist der bisher größte Entertainment-Launch in der Geschichte.

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