iOS 26: Versteckte Funktionen, die du kennen solltest
Mit iOS 26 hat Apple viele große Neuerungen wie das neue Liquid-Glass-Design vorgestellt. Neben diesen auffälligen Änderungen gibt es aber auch zahlreiche kleine, versteckte Funktionen, die den Alltag erleichtern und das iPhone noch praktischer machen. Die Techseite macrumors hat diese zusammengestellt.
Gerade diese unscheinbaren Features gehen schnell unter, obwohl sie echten Mehrwert bieten. Wer sie kennt, spart Zeit, verbessert seinen Workflow und entdeckt spannende Möglichkeiten, die im normalen Gebrauch leicht übersehen werden.
Versteckte Features in iOS 26
- Teilweise Textkopie: Einzelne Wörter oder Abschnitte aus Nachrichten kopieren, statt immer den ganzen Text.
- Rezepte in Erinnerungen speichern: Zutaten und Kochanleitungen aus Webseiten oder Apps direkt in die Erinnerungen übernehmen.
- Standard-App für Dateien: Eigene Apps als Standard für PDFs, Bilder oder Dokumente festlegen.
- Eigene Klingeltöne: MP3- oder M4A-Dateien unter 30 Sekunden direkt aus der Dateien-App als Klingelton speichern. Ja, wir schreiben das Jahr 2025.
- Nachrichten-Entwürfe: Ungesendete Texte im neuen Drafts-Ordner in der Nachrichten-App wiederfinden.
- Verbesserte Panoramen: Stabilere und klarere Panorama-Fotos aufnehmen, auch bei schnellerer Bewegung. Hab ich bereits ausprobiert, klappt sehr gut.
- Videos gezielt finden: Suchbegriffe in Fotos liefern exakte Videoausschnitte mit passenden Thumbnails.
- Kamera-Warnung: iPhone meldet, wenn die Kamera-Linse verschmutzt oder verschmiert ist.
- Symbole ans Case anpassen: App-Icons farblich an die MagSafe-Hülle oder das iPhone anpassen.
- Eventinfos in Fotos: Bei Konzert- oder Sportfotos passende Details, Songs und Events anzeigen. Scheint ganz nützlich, bisher aber nur in den USA, wenn ich das richtig verstanden habe.
- Callback-Erinnerungen: Verpasste Anrufe mit einem Erinnerungszeitpunkt versehen, um später zurückzurufen. Um das aufzurufen, einfach in der Anrufliste nach links wischen.
- Audio in Kopfhörern behalten: verhindert, dass AirPods-Ton automatisch auf andere Geräte wie Auto (auch CarPlay) oder Lautsprecher wechselt. Früher musste man nach dem Verbinden manuell das Audioziel wechseln.
- Verbesserte Zurück-Geste: Mit Wischbewegung von überall rechts nach links zur vorherigen Ansicht zurückkehren. Klappt sehr gut, aber weiterhin nicht in allen Apps.
Fehlt etwas in dieser Liste? Ergänzt es gerne in den Kommentaren.
Fehler melden9 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Also Inhalte innerhalb von Videos über die Suche der Galerie finden zu können, ist mal richtig stark, ich bin erstaunt, wie gut das funktioniert.
Die Widgets auf dem Sperrbildschirm können nun endlich auch ganz nach unten wandern das finde ich eigentlich am besten weil vorher waren sie nur oben zu platzieren und das war doch immer schwer zu erreichen
Endlich CarPlay nutzen UND währenddessen beispielsweise einen Podcast hören, während die Kinder auf der Fahrt pennen.👌😀
Bild anzeigen
Einstellungen → Allgemein → AirPlay & Integration
Seit wann darf man denn mit Kopfhörern Auto fahren? 😉
Schon immer. Grundsätzlich ist es nicht verboten. Nur dann, wenn dadurch das Gehör beeinträchtigt wird und die Wahrnehmung von Verkehrsgeräuschen, wie beispielsweise Martinshörnern oder Hupen, behindert wird. Ich würde sagen: Transparenzmodus und nur einen In-Ear rein und fertig. Ich bin übrigens so alt, dass es zum Zeitpunkt der Einführung der Pflicht für Freisprechanlagen noch keine beziehungsweise kaum drahtlose Lösungen gab und Freisprechzubehör daher in der Regel ein Knopf im Ohr mit Kabel am Handy war. Auch das war und ist selbstverständlich erlaubt.
Das hab ich tatsächlich noch nicht gewusst. Mich haben sie früher auf dem Fahrrad immer angehalten…. also bevor es überhaupt Handies gab. 😂Dachte echt, es ist nur einer zum telefonieren erlaubt. Was sich von außen natürlich nur schwer unterscheiden lässt. Wieder was gelernt
Dafür gibt es keinerlei eigene gesetzliche Regelung, im Grunde greift steht das gleiche wie bei lauter Musik im Auto über die Autolautsprecher, du musst einfach alles noch mitbekommen und dann kannst du quasi machen was du willst. Ist auch irgendwo logisch.
Danke für die Info!
Naja logisch…. Ich darf während der Fahrt auch munter auf meinem Touchscreen im Auto rumtatschen, und das Handy nicht in die Hand nehmen. Was ich übrigens grundsätzlich befürworte
Irgendwo muss die Grenze eben gezogen werden:)